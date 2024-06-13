https://ria.ru/20240613/spa-1952459427.html

Саудовский принц не примет участие в саммите G7

Саудовский принц не примет участие в саммите G7 - РИА Новости, 13.06.2024

Саудовский принц не примет участие в саммите G7

Премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд не примет участие в предстоящем саммите G7 в Италии, передает саудовское... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T01:41

2024-06-13T01:41

2024-06-13T02:04

в мире

италия

саудовская аравия

джорджа мелони

g7

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд не примет участие в предстоящем саммите G7 в Италии, передает саудовское информационное агентство SPA. "Его Королевское Высочество принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд... отправил благодарственную телеграмму премьер-министру Италии Джорджии Мелони за полученное им благожелательное приглашение принять участие в сеансе связи саммита G7, который пройдет в Италии 14 июня 2024 года... Телеграмма включала сожаление Его Королевского Высочества в связи с тем, что он не может принять участие из-за обязательств, связанных с наблюдением за работами в сезон хаджа", - говорится в сообщении агентства. Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии запланирована на 13-15 июня.

https://ria.ru/20240606/argentina-1951186566.html

италия

саудовская аравия

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в мире, италия, саудовская аравия, джорджа мелони, g7