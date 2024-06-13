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Саудовский принц не примет участие в саммите G7 - РИА Новости, 13.06.2024
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01:41 13.06.2024 (обновлено: 02:04 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/spa-1952459427.html
Саудовский принц не примет участие в саммите G7
Саудовский принц не примет участие в саммите G7 - РИА Новости, 13.06.2024
Саудовский принц не примет участие в саммите G7
Премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд не примет участие в предстоящем саммите G7 в Италии, передает саудовское... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T01:41
2024-06-13T02:04
в мире
италия
саудовская аравия
джорджа мелони
g7
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд не примет участие в предстоящем саммите G7 в Италии, передает саудовское информационное агентство SPA. "Его Королевское Высочество принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд... отправил благодарственную телеграмму премьер-министру Италии Джорджии Мелони за полученное им благожелательное приглашение принять участие в сеансе связи саммита G7, который пройдет в Италии 14 июня 2024 года... Телеграмма включала сожаление Его Королевского Высочества в связи с тем, что он не может принять участие из-за обязательств, связанных с наблюдением за работами в сезон хаджа", - говорится в сообщении агентства. Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии запланирована на 13-15 июня.
https://ria.ru/20240606/argentina-1951186566.html
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в мире, италия, саудовская аравия, джорджа мелони, g7
В мире, Италия, Саудовская Аравия, Джорджа Мелони, G7
Саудовский принц не примет участие в саммите G7

SPA: наследный принц Саудовской Аравии не примет участие в саммите G7 в Италии

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПремьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд
Премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд не примет участие в предстоящем саммите G7 в Италии, передает саудовское информационное агентство SPA.
"Его Королевское Высочество принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд... отправил благодарственную телеграмму премьер-министру Италии Джорджии Мелони за полученное им благожелательное приглашение принять участие в сеансе связи саммита G7, который пройдет в Италии 14 июня 2024 года... Телеграмма включала сожаление Его Королевского Высочества в связи с тем, что он не может принять участие из-за обязательств, связанных с наблюдением за работами в сезон хаджа", - говорится в сообщении агентства.
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
СМИ: глава Аргентины не поедет на саммит G7 и конференцию по Украине
6 июня, 23:52
Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии запланирована на 13-15 июня.
 
В миреИталияСаудовская АравияДжорджа МелониG7
 
 
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