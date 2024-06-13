https://ria.ru/20240613/sostoyanie-1952705801.html
Стало известно о состоянии журналиста Ивлиева, раненного при обстреле ВСУ
Стало известно о состоянии журналиста Ивлиева, раненного при обстреле ВСУ - РИА Новости, 13.06.2024
Стало известно о состоянии журналиста Ивлиева, раненного при обстреле ВСУ
Раненый в ДНР корреспондент НТВ Алексей Ивлиев прооперирован, его состояние стабильно, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала НТВ. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:54
2024-06-13T19:54
2024-06-13T19:54
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
горловка
гольмовский
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Раненый в ДНР корреспондент НТВ Алексей Ивлиев прооперирован, его состояние стабильно, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала НТВ."Алексей Ивлиев прооперирован и стабилен", - говорится в сообщении.Ранее телекомпания НТВ в своем Telegram-канале подтвердила, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. В сообщении говорилось, что корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и еще два сотрудника телеканала были ранены во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский, их доставили в больницу. Позднее мэр Горловки сообщил, что журналист НТВ Валерий Кожин скончался.
https://ria.ru/20240613/zhurnalist-1952700420.html
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горловка
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, горловка, гольмовский, нтв (телеканал)
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Горловка, Гольмовский, НТВ (телеканал)
Стало известно о состоянии журналиста Ивлиева, раненного при обстреле ВСУ
Раненный в ДНР журналист Алексей Ивлиев прооперирован, его состояние стабильно