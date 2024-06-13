https://ria.ru/20240613/smi-1952530181.html

G7 и ЕС дадут Украине кредиты за счет прибыли от активов России, пишут СМИ

G7 и ЕС дадут Украине кредиты за счет прибыли от активов России, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2024

G7 и ЕС дадут Украине кредиты за счет прибыли от активов России, пишут СМИ

Страны Евросоюза и "Большой семерки" дадут Киеву кредиты, которые будут погашаться за счет прибыли от замороженных российских активов, пишет Bloomberg со... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T11:56

2024-06-13T11:56

2024-06-13T14:37

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россия

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джейк салливан

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евросоюз

g7

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Страны Евросоюза и "Большой семерки" дадут Киеву кредиты, которые будут погашаться за счет прибыли от замороженных российских активов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. "В соответствии с механизмом, который будет подписан в Италии, США, Европейский союз и другие участники предоставят Украине кредит, а доходы, полученные от активов с течением времени, будут использоваться для возврата этих денег", — приводит агентство слова своих собеседников. Страны G7 договорились о структуре кредита, основанной на размерах их экономик, чтобы предоставить Украине около 50 миллиардов долларов новой помощи. По данным агентства, кредиты "будут структурированы по-разному" в зависимости от внутренних процедур каждого участника. Также отмечается, что каждый член G7 и ЕС, предоставивший кредит Украине, будет нести риск, если замороженные активы России принесут меньшую прибыль, чем изначально предполагалось. Как заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, страны G7 достигли "очень хорошего прогресса" по вопросу использования замороженных суверенных активов России в интересах Украины, сообщило агентство France-Presse.По его словам, стороны в целом пришли к общему мнению. Салливан выразил надежду, что "к сегодняшней встрече лидеров у нас будет общее видение дальнейших действий".После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear.В МИД заморозку российских активов в Европе назвали воровством, отмечая, что Брюссель нацелился на государственные активы России.Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил, что Россия будет отвечать в случае конфискации своих резервов. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://radiosputnik.ru/20240611/aktivy-1952260034.html

https://radiosputnik.ru/20240612/aktivy-1952332863.html

https://ria.ru/20240613/yellen-1952489674.html

https://ria.ru/20240210/aktivy-1926544400.html

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экономика, россия, украина, сша, джейк салливан, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии