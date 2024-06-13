Рейтинг@Mail.ru
В Литве одобрили возвращение обязательной военной службы - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:21 13.06.2024 (обновлено: 18:22 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/sluzhba-1952673911.html
В Литве одобрили возвращение обязательной военной службы
В Литве одобрили возвращение обязательной военной службы - РИА Новости, 13.06.2024
В Литве одобрили возвращение обязательной военной службы
Парламент Литвы на заседании в четверг одобрил новую редакцию закона о воинской повинности, в соответствии с которой с 2026 года все выпускники школ должны... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:21
2024-06-13T18:22
в мире
литва
россия
украина
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147632/63/1476326381_0:0:2992:1684_1920x0_80_0_0_1d9656323c284ffb50e90f52eb2e8a1e.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Парламент Литвы на заседании в четверг одобрил новую редакцию закона о воинской повинности, в соответствии с которой с 2026 года все выпускники школ должны будут пройти обязательную военную службу сроком 9 месяцев. "В законе закреплено положение, согласно которому учреждения системы национальной обороны, осуществляющие призыв на военную службу, должны будут организовать медицинский осмотр лиц, достигших 17-летнего возраста, которые по достижении 18-летнего возраста обязаны будут отбыть воинскую повинность", - говорится в сообщении на сайте сейма. Закон вступит в силу с 2026 года, в 2025 году 17-летние обязаны будут начать проходить медосмотры. Призываться на военную службу будут молодые люди с 18 до 22 лет, отсрочка возможна в случае, если призывник уже ранее поступил в высшее учебное заведение. Служба составит 9 месяцев, в отдельных случаях может быть сокращена до полугода. Законопроект на заседании поддержали 85 депутатов, против проголосовали трое, воздержались - 14. Как сообщал Sputnik Литва, власти Литвы ужесточили антироссийскую риторику после начала спецоперации РФ на Украине. Вильнюс стал регулярно обращаться к США и НАТО и просить постоянного присутствия сил западного блока на территории республики. Кроме того, Литва не перестает заявлять о важности "укрепления" восточного фланга и защиты от "российской угрозы". Этим республика оправдывает привлечение в страну дополнительных контингентов альянса.
https://ria.ru/20240612/sluzhba-1952352524.html
https://ria.ru/20230909/litva-1895140086.html
литва
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147632/63/1476326381_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c4f1ce4abfd5cbdf49a03b9c745b152e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, россия, украина, нато
В мире, Литва, Россия, Украина, НАТО
В Литве одобрили возвращение обязательной военной службы

Парламент Литвы одобрил возвращение обязательной военной службы с 2026 года

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛитовские военнослужащие
Литовские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Литовские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Парламент Литвы на заседании в четверг одобрил новую редакцию закона о воинской повинности, в соответствии с которой с 2026 года все выпускники школ должны будут пройти обязательную военную службу сроком 9 месяцев.
«
"В законе закреплено положение, согласно которому учреждения системы национальной обороны, осуществляющие призыв на военную службу, должны будут организовать медицинский осмотр лиц, достигших 17-летнего возраста, которые по достижении 18-летнего возраста обязаны будут отбыть воинскую повинность", - говорится в сообщении на сайте сейма.
Офицеры Бундесвера - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
В Германии предложили ввести обязательную военную службу для женщин
12 июня, 13:04
Закон вступит в силу с 2026 года, в 2025 году 17-летние обязаны будут начать проходить медосмотры. Призываться на военную службу будут молодые люди с 18 до 22 лет, отсрочка возможна в случае, если призывник уже ранее поступил в высшее учебное заведение. Служба составит 9 месяцев, в отдельных случаях может быть сокращена до полугода.
Законопроект на заседании поддержали 85 депутатов, против проголосовали трое, воздержались - 14.
Как сообщал Sputnik Литва, власти Литвы ужесточили антироссийскую риторику после начала спецоперации РФ на Украине. Вильнюс стал регулярно обращаться к США и НАТО и просить постоянного присутствия сил западного блока на территории республики. Кроме того, Литва не перестает заявлять о важности "укрепления" восточного фланга и защиты от "российской угрозы". Этим республика оправдывает привлечение в страну дополнительных контингентов альянса.
Вид на Вильнюс - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Зато России больно: Литва решила сколлапсировать красиво
9 сентября 2023, 08:00
 
В миреЛитваРоссияУкраинаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала