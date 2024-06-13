В Литве одобрили возвращение обязательной военной службы
Парламент Литвы одобрил возвращение обязательной военной службы с 2026 года
Литовские военнослужащие . Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Парламент Литвы на заседании в четверг одобрил новую редакцию закона о воинской повинности, в соответствии с которой с 2026 года все выпускники школ должны будут пройти обязательную военную службу сроком 9 месяцев.
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"В законе закреплено положение, согласно которому учреждения системы национальной обороны, осуществляющие призыв на военную службу, должны будут организовать медицинский осмотр лиц, достигших 17-летнего возраста, которые по достижении 18-летнего возраста обязаны будут отбыть воинскую повинность", - говорится в сообщении на сайте сейма.
Закон вступит в силу с 2026 года, в 2025 году 17-летние обязаны будут начать проходить медосмотры. Призываться на военную службу будут молодые люди с 18 до 22 лет, отсрочка возможна в случае, если призывник уже ранее поступил в высшее учебное заведение. Служба составит 9 месяцев, в отдельных случаях может быть сокращена до полугода.
Законопроект на заседании поддержали 85 депутатов, против проголосовали трое, воздержались - 14.
Как сообщал Sputnik Литва, власти Литвы ужесточили антироссийскую риторику после начала спецоперации РФ на Украине. Вильнюс стал регулярно обращаться к США и НАТО и просить постоянного присутствия сил западного блока на территории республики. Кроме того, Литва не перестает заявлять о важности "укрепления" восточного фланга и защиты от "российской угрозы". Этим республика оправдывает привлечение в страну дополнительных контингентов альянса.
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