https://ria.ru/20240613/slizni-1952561605.html

Петербург предупредили о нашествии гигантских слизней

Петербург предупредили о нашествии гигантских слизней - РИА Новости, 13.06.2024

Петербург предупредили о нашествии гигантских слизней

Северо-Западное управление Росприроднадзора в своем Telegram-канале предупредило жителей Санкт-Петербурга о появлении в городе испанских слизней, которые... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T13:35

2024-06-13T13:35

2024-06-13T13:35

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Северо-Западное управление Росприроднадзора в своем Telegram-канале предупредило жителей Санкт-Петербурга о появлении в городе испанских слизней, которые достигают 12 сантиметров в длину и могут переносить инфекции. "В Санкт-Петербурге замечены испанские слизни... Это инвазивный вид. Активно размножается, поедает многие растения. Испанский рыжий слизень сейчас вытесняет местного сетчатого слизня... Трогать таких слизней не рекомендуется руками, так как могут переносить личинки паразитов и инфекции", - информирует ведомство. Как рассказали в Росприроднадзоре, этот вид слизней отличается своими размерами и в длину может достигать 10-12 сантиметров. Испанские слизни имеют "оранжевый окрас и рога". Испанские слизни обитают и размножаются среди сорняков и некошеной травы. Они всеядны, но не ядовиты. При этом Росприроднадзор советует вымыть руки, если пришлось контактировать со слизнями.

https://radiosputnik.ru/20240521/kaban-1947523630.html

https://ria.ru/20240414/moskva-1939954860.html

санкт-петербург

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санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)