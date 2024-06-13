Рейтинг@Mail.ru
Петербург предупредили о нашествии гигантских слизней - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/slizni-1952561605.html
Петербург предупредили о нашествии гигантских слизней
Петербург предупредили о нашествии гигантских слизней - РИА Новости, 13.06.2024
Петербург предупредили о нашествии гигантских слизней
Северо-Западное управление Росприроднадзора в своем Telegram-канале предупредило жителей Санкт-Петербурга о появлении в городе испанских слизней, которые... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:35
2024-06-13T13:35
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952560390_0:593:1218:1278_1920x0_80_0_0_11124e5276c3ea0fb1373352842cada1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Северо-Западное управление Росприроднадзора в своем Telegram-канале предупредило жителей Санкт-Петербурга о появлении в городе испанских слизней, которые достигают 12 сантиметров в длину и могут переносить инфекции. "В Санкт-Петербурге замечены испанские слизни... Это инвазивный вид. Активно размножается, поедает многие растения. Испанский рыжий слизень сейчас вытесняет местного сетчатого слизня... Трогать таких слизней не рекомендуется руками, так как могут переносить личинки паразитов и инфекции", - информирует ведомство. Как рассказали в Росприроднадзоре, этот вид слизней отличается своими размерами и в длину может достигать 10-12 сантиметров. Испанские слизни имеют "оранжевый окрас и рога". Испанские слизни обитают и размножаются среди сорняков и некошеной травы. Они всеядны, но не ядовиты. При этом Росприроднадзор советует вымыть руки, если пришлось контактировать со слизнями.
https://radiosputnik.ru/20240521/kaban-1947523630.html
https://ria.ru/20240414/moskva-1939954860.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952560390_0:478:1218:1392_1920x0_80_0_0_4fa28b59038e3a48c7868ef4beba1a80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Петербург предупредили о нашествии гигантских слизней

Росприроднадзор предупредил о появлении в Петербурге 12-сантиметровых слизней

© Фото : RPN_SZFO/TelegramИспанский слизень
Испанский слизень - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : RPN_SZFO/Telegram
Испанский слизень
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Северо-Западное управление Росприроднадзора в своем Telegram-канале предупредило жителей Санкт-Петербурга о появлении в городе испанских слизней, которые достигают 12 сантиметров в длину и могут переносить инфекции.
"В Санкт-Петербурге замечены испанские слизни... Это инвазивный вид. Активно размножается, поедает многие растения. Испанский рыжий слизень сейчас вытесняет местного сетчатого слизня... Трогать таких слизней не рекомендуется руками, так как могут переносить личинки паразитов и инфекции", - информирует ведомство.
Кабан - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В поселке Репино под Петербургом заметили стадо кабанов
21 мая, 22:10
Как рассказали в Росприроднадзоре, этот вид слизней отличается своими размерами и в длину может достигать 10-12 сантиметров. Испанские слизни имеют "оранжевый окрас и рога".
Испанские слизни обитают и размножаются среди сорняков и некошеной травы. Они всеядны, но не ядовиты.
При этом Росприроднадзор советует вымыть руки, если пришлось контактировать со слизнями.
Гадюка обыкновенная - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Москвичей предупредили о гадюках
14 апреля, 13:28
 
Санкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала