https://ria.ru/20240613/skorye-1952469778.html

Все вызовы "скорых" в Белгородской области будут сопровождать операторы

Все вызовы "скорых" в Белгородской области будут сопровождать операторы - РИА Новости, 13.06.2024

Все вызовы "скорых" в Белгородской области будут сопровождать операторы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что к середине лета все вызовы "скорых" в регионе будут дистанционно сопровождать операторы, чтобы... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T06:36

2024-06-13T06:36

2024-06-13T06:36

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что к середине лета все вызовы "скорых" в регионе будут дистанционно сопровождать операторы, чтобы объяснять, как правильно оказать первую помощь, пока на место ЧП едут медики. "В Белгородской области мы начинаем дистанционное сопровождение оказания первой медицинской помощи... К середине лета 100% вызовов скорой помощи будут сопровождаться данным видом услуги", - сказал Гладков на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Губернатор объяснил, что такие дистанционные операторы особенно важны для того, чтобы объяснить очевидцам, как правильно оказать первую медицинскую помощь пострадавшим во время обстрелов, пока к месту ЧП едет "скорая". "Особенно важно, например, раненым, которые получили ранения во время обстрела", - пояснил он. Гладков также отметил, что в мае прошло уже 200 подобных опытных сопровождений.

https://ria.ru/20240520/reb-1947176402.html

https://ria.ru/20240608/reb-1951579792.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков