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Все вызовы "скорых" в Белгородской области будут сопровождать операторы - РИА Новости, 13.06.2024
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06:36 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/skorye-1952469778.html
Все вызовы "скорых" в Белгородской области будут сопровождать операторы
Все вызовы "скорых" в Белгородской области будут сопровождать операторы - РИА Новости, 13.06.2024
Все вызовы "скорых" в Белгородской области будут сопровождать операторы
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что к середине лета все вызовы "скорых" в регионе будут дистанционно сопровождать операторы, чтобы... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T06:36
2024-06-13T06:36
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что к середине лета все вызовы "скорых" в регионе будут дистанционно сопровождать операторы, чтобы объяснять, как правильно оказать первую помощь, пока на место ЧП едут медики. "В Белгородской области мы начинаем дистанционное сопровождение оказания первой медицинской помощи... К середине лета 100% вызовов скорой помощи будут сопровождаться данным видом услуги", - сказал Гладков на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Губернатор объяснил, что такие дистанционные операторы особенно важны для того, чтобы объяснить очевидцам, как правильно оказать первую медицинскую помощь пострадавшим во время обстрелов, пока к месту ЧП едет "скорая". "Особенно важно, например, раненым, которые получили ранения во время обстрела", - пояснил он. Гладков также отметил, что в мае прошло уже 200 подобных опытных сопровождений.
https://ria.ru/20240520/reb-1947176402.html
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Вячеслав Гладков
Все вызовы "скорых" в Белгородской области будут сопровождать операторы

Гладков: все вызовы белгородских "скорых" к середине лета сопроводит оператор

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что к середине лета все вызовы "скорых" в регионе будут дистанционно сопровождать операторы, чтобы объяснять, как правильно оказать первую помощь, пока на место ЧП едут медики.
"В Белгородской области мы начинаем дистанционное сопровождение оказания первой медицинской помощи... К середине лета 100% вызовов скорой помощи будут сопровождаться данным видом услуги", - сказал Гладков на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
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Губернатор объяснил, что такие дистанционные операторы особенно важны для того, чтобы объяснить очевидцам, как правильно оказать первую медицинскую помощь пострадавшим во время обстрелов, пока к месту ЧП едет "скорая".
"Особенно важно, например, раненым, которые получили ранения во время обстрела", - пояснил он.
Гладков также отметил, что в мае прошло уже 200 подобных опытных сопровождений.
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Белгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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