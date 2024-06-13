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"Это позор": в Раде предложили неожиданный план из-за скандала в Одессе
"Это позор": в Раде предложили неожиданный план из-за скандала в Одессе - РИА Новости, 13.06.2024
"Это позор": в Раде предложили неожиданный план из-за скандала в Одессе
В Верховной Раде Украины выступили с предложением сократить полномочия ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы. — Прим... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T08:55
2024-06-13T08:55
2024-06-13T08:55
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Верховной Раде Украины выступили с предложением сократить полномочия ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) из-за непрекращающихся скандалов, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на замглавы комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Егора Чернева."Один из вариантов — пока на уровне обсуждения — это передача функций ТЦК каким-то гражданским органам. То есть, возможно, вывести из вооруженных сил или из Министерства обороны"", — подчеркнул он.Отмечается, что поводом для таких мер стал громкий скандал в Одессе, когда конфликт между сотрудниками скорой помощи и представителями военкомата перешел в массовую драку. По словам Чернева, сейчас ведутся обсуждения, как не допустить повторения подобных ситуаций в будущем."Это действительно позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами – я такого еще не видел", — резюмировал депутат.С 18 мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. В соответствии с ним все военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично. За уклонение от военной службы во время мобилизации грозит до пяти лет лишения свободы.
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в мире, украина, одесса, верховная рада украины, страна.ua
В мире, Украина, Одесса, Верховная Рада Украины, Страна.ua
"Это позор": в Раде предложили неожиданный план из-за скандала в Одессе
В Раде выступили за сокращение полномочий ТЦК из-за скандала в Одессе
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости.
В Верховной Раде Украины выступили с предложением сократить полномочия ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) из-за непрекращающихся скандалов, сообщает издание "Страна.ua"
со ссылкой на замглавы комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Егора Чернева.
"Один из вариантов — пока на уровне обсуждения — это передача функций ТЦК каким-то гражданским органам. То есть, возможно, вывести из вооруженных сил или из Министерства обороны"", — подчеркнул он.
Отмечается, что поводом для таких мер стал громкий скандал в Одессе, когда конфликт между сотрудниками скорой помощи и представителями военкомата перешел в массовую драку. По словам Чернева, сейчас ведутся обсуждения, как не допустить повторения подобных ситуаций в будущем.
"Это действительно позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами – я такого еще не видел", — резюмировал депутат.
С 18 мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. В соответствии с ним все военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично. За уклонение от военной службы во время мобилизации грозит до пяти лет лишения свободы.