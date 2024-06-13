https://ria.ru/20240613/skandal-1952478162.html

"Это позор": в Раде предложили неожиданный план из-за скандала в Одессе

"Это позор": в Раде предложили неожиданный план из-за скандала в Одессе - РИА Новости, 13.06.2024

"Это позор": в Раде предложили неожиданный план из-за скандала в Одессе

В Верховной Раде Украины выступили с предложением сократить полномочия ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы. — Прим... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T08:55

2024-06-13T08:55

2024-06-13T08:55

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Верховной Раде Украины выступили с предложением сократить полномочия ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) из-за непрекращающихся скандалов, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на замглавы комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Егора Чернева."Один из вариантов — пока на уровне обсуждения — это передача функций ТЦК каким-то гражданским органам. То есть, возможно, вывести из вооруженных сил или из Министерства обороны"", — подчеркнул он.Отмечается, что поводом для таких мер стал громкий скандал в Одессе, когда конфликт между сотрудниками скорой помощи и представителями военкомата перешел в массовую драку. По словам Чернева, сейчас ведутся обсуждения, как не допустить повторения подобных ситуаций в будущем."Это действительно позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами – я такого еще не видел", — резюмировал депутат.С 18 мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. В соответствии с ним все военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично. За уклонение от военной службы во время мобилизации грозит до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240612/ukraina-1952422401.html

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в мире, украина, одесса, верховная рада украины, страна.ua