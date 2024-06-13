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В Кузбассе ищут неизвестных, стрелявших из пневматики по детям
В Кузбассе ищут неизвестных, стрелявших из пневматики по детям - РИА Новости, 13.06.2024
В Кузбассе ищут неизвестных, стрелявших из пневматики по детям
Неизвестные стреляли из пневматического оружия по детям в городе Топки Кемеровской области, один ребёнок получил травму, проводится доследственная проверка,... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:24
2024-06-13T13:24
2024-06-13T13:24
происшествия
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
дтп с трамваями в кемерово
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КЕМЕРОВО, 13 июн - РИА Новости. Неизвестные стреляли из пневматического оружия по детям в городе Топки Кемеровской области, один ребёнок получил травму, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области. В ходе мониторинга средств массовой информации и соцсетей следователи управления увидели сообщение о том, что в среду в городе Топки неизвестные стреляли по детям из пневматического оружия, один ребенок получил травму. "По данному факту в следственном отделе по городу Топки незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по статье 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время следователями СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, в том числе личности нападавшего", - сообщает ведомство.
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происшествия, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), дтп с трамваями в кемерово
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ДТП с трамваями в Кемерово
В Кузбассе ищут неизвестных, стрелявших из пневматики по детям
СК: неизвестные стреляли по детям в Кузбассе, проводится проверка