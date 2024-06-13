https://ria.ru/20240613/sk-1952490204.html

Силовики задержали еще двух членов банды Басаева и Хаттаба

Силовики задержали еще двух членов банды Басаева и Хаттаба - РИА Новости, 13.06.2024

Силовики задержали еще двух членов банды Басаева и Хаттаба

Силовики задержали еще двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на военнослужащих в Чечне в 1999 году, сообщили СК РФ и ФСБ. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T10:00

2024-06-13T10:00

2024-06-13T11:58

происшествия

жилье

россия

лянтор

шамиль басаев

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Силовики задержали еще двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на военнослужащих в Чечне в 1999 году, сообщили СК РФ и ФСБ. Задержаны Муртазали Алимгиреев, проживавший в Новом Уренгое (ЯНАО), и Алимхан Кадрашов из Лянтора (ХМАО). По данным следствия, они входили в банду, которая под руководством Басаева и Хаттаба в 1999 году обстреляла российских военнослужащих в станице Червленной Чечни, тогда были убиты 15 и ранены 28 военных. "Им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих)", - добавляется в сообщении СК. Новоуренгойский горсуд и Сургутский горсуд постановили заключить их под стражу, добавили в ФСБ.

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Задержание членов банды Басаева и Хаттаба Задержаны еще два члена банды Басаева и Хаттаба, участвовавшие в нападении на военных в Чечне в 1999 году, сообщили ФСБ и СК. Муртазали Алимгиреев и Алимхан Кадрашов проживали в последнее время в ЯНАО и в ХМАО. Им предъявлены обвинения по статьям о мятеже и посягательстве на жизнь военных. 2024-06-13T10:00 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, россия, лянтор, шамиль басаев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)