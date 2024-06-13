https://ria.ru/20240613/sk-1952490204.html
Силовики задержали еще двух членов банды Басаева и Хаттаба
Силовики задержали еще двух членов банды Басаева и Хаттаба - РИА Новости, 13.06.2024
Силовики задержали еще двух членов банды Басаева и Хаттаба
Силовики задержали еще двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на военнослужащих в Чечне в 1999 году, сообщили СК РФ и ФСБ. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T10:00
2024-06-13T10:00
2024-06-13T11:58
происшествия
жилье
россия
лянтор
шамиль басаев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Силовики задержали еще двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на военнослужащих в Чечне в 1999 году, сообщили СК РФ и ФСБ. Задержаны Муртазали Алимгиреев, проживавший в Новом Уренгое (ЯНАО), и Алимхан Кадрашов из Лянтора (ХМАО). По данным следствия, они входили в банду, которая под руководством Басаева и Хаттаба в 1999 году обстреляла российских военнослужащих в станице Червленной Чечни, тогда были убиты 15 и ранены 28 военных. "Им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих)", - добавляется в сообщении СК. Новоуренгойский горсуд и Сургутский горсуд постановили заключить их под стражу, добавили в ФСБ.
https://ria.ru/20220816/prigovor-1810106543.html
россия
лянтор
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Задержание членов банды Басаева и Хаттаба
Задержаны еще два члена банды Басаева и Хаттаба, участвовавшие в нападении на военных в Чечне в 1999 году, сообщили ФСБ и СК. Муртазали Алимгиреев и Алимхан Кадрашов проживали в последнее время в ЯНАО и в ХМАО. Им предъявлены обвинения по статьям о мятеже и посягательстве на жизнь военных.
2024-06-13T10:00
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происшествия, жилье, россия, лянтор, шамиль басаев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Жилье, Россия, Лянтор, Шамиль Басаев, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Силовики задержали еще двух членов банды Басаева и Хаттаба
Задержаны еще два члена банды Басаева за нападение на военных в 1999 году