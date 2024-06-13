https://ria.ru/20240613/sim-karty-1952636396.html

В России хотят ограничить покупку сим-карт иностранцами

В России хотят ограничить покупку сим-карт иностранцами - РИА Новости, 13.06.2024

В России хотят ограничить покупку сим-карт иностранцами

В Госдуму внесли законопроект, по которому иностранцы смогут получить сим-карту только при личном посещении, и не более 10 номеров на одно лицо, сообщил глава... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:03

2024-06-13T17:03

2024-06-13T17:57

общество

технологии

россия

василий пискарев

госдума рф

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, по которому иностранцы смогут получить сим-карту только при личном посещении, и не более 10 номеров на одно лицо, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев."Более жесткие требования будут предъявлены к иностранцам: заключение договора только при очном посещении офиса оператора связи (дилера). Обязательное прохождение идентификации и (или) аутентификации с использованием биометрических данных. Оформление не более 10 абонентских номеров на одно лицо.", - написал Пискарев в своём Telegram-канале.Кроме того, для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука) и указание в договоре сведений о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется так называемая "служебная" сим-карта.Также, согласно законопроекту для иностранцев потребуется перезаключение ранее оформленных договоров на новых условиях до 1 марта 2025 года."Предложенные меры послужат, в том числе, укреплению антитеррористической безопасности и помогут защитить граждан от мобильных мошенников, которые используют несовершенство закона, чтобы уходить от ответственности", - отметил депутат.

https://ria.ru/20240427/sim-karta-1942697251.html

https://ria.ru/20240424/migranty-1941964311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, василий пискарев, госдума рф