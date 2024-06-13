https://ria.ru/20240613/sim-karty-1952636396.html
В России хотят ограничить покупку сим-карт иностранцами
В России хотят ограничить покупку сим-карт иностранцами - РИА Новости, 13.06.2024
В России хотят ограничить покупку сим-карт иностранцами
В Госдуму внесли законопроект, по которому иностранцы смогут получить сим-карту только при личном посещении, и не более 10 номеров на одно лицо, сообщил глава... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:03
2024-06-13T17:03
2024-06-13T17:57
общество
технологии
россия
василий пискарев
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, по которому иностранцы смогут получить сим-карту только при личном посещении, и не более 10 номеров на одно лицо, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев."Более жесткие требования будут предъявлены к иностранцам: заключение договора только при очном посещении офиса оператора связи (дилера). Обязательное прохождение идентификации и (или) аутентификации с использованием биометрических данных. Оформление не более 10 абонентских номеров на одно лицо.", - написал Пискарев в своём Telegram-канале.Кроме того, для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука) и указание в договоре сведений о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется так называемая "служебная" сим-карта.Также, согласно законопроекту для иностранцев потребуется перезаключение ранее оформленных договоров на новых условиях до 1 марта 2025 года."Предложенные меры послужат, в том числе, укреплению антитеррористической безопасности и помогут защитить граждан от мобильных мошенников, которые используют несовершенство закона, чтобы уходить от ответственности", - отметил депутат.
https://ria.ru/20240427/sim-karta-1942697251.html
https://ria.ru/20240424/migranty-1941964311.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, василий пискарев, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ
В России хотят ограничить покупку сим-карт иностранцами
Пискарев: иностранцы смогут получить не более 10 сим-карт и только лично в офисе
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
В Госдуму внесли законопроект, по которому иностранцы смогут получить сим-карту только при личном посещении, и не более 10 номеров на одно лицо, сообщил
глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
"Более жесткие требования будут предъявлены к иностранцам: заключение договора только при очном посещении офиса оператора связи (дилера). Обязательное прохождение идентификации и (или) аутентификации с использованием биометрических данных. Оформление не более 10 абонентских номеров на одно лицо.", - написал Пискарев в своём Telegram-канале.
Кроме того, для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука) и указание в договоре сведений о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется так называемая "служебная" сим-карта.
Также, согласно законопроекту для иностранцев потребуется перезаключение ранее оформленных договоров на новых условиях до 1 марта 2025 года.
"Предложенные меры послужат, в том числе, укреплению антитеррористической безопасности и помогут защитить граждан от мобильных мошенников, которые используют несовершенство закона, чтобы уходить от ответственности", - отметил депутат.