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Невзорова* оштрафовали на 40 тысяч рублей - РИА Новости, 13.06.2024
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13:19 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/shtraf-1952554970.html
Невзорова* оштрафовали на 40 тысяч рублей
Невзорова* оштрафовали на 40 тысяч рублей - РИА Новости, 13.06.2024
Невзорова* оштрафовали на 40 тысяч рублей
Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 40 тысяч рублей журналиста Александра Невзорова* за непредставленные в Минюст отчета о своей... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:19
2024-06-13T13:19
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 40 тысяч рублей журналиста Александра Невзорова* за непредставленные в Минюст отчета о своей деятельности, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Александра Невзорова* за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.19.34 (нарушение порядка деятельности иностранного агента) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в 40 000 рублей", - сообщает пресс-служба. Суд установил, что Невзоров* в установленные законом сроки не представил в Минюст отчеты по необходимым формам. Басманный райсуд Москвы 1 февраля 2023 года заочно приговорил Невзорова* к 8 годам лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ из-за опубликованных им видеороликов с ложной информацией об уничтожении российскими военнослужащими роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины. Также Невзорова* суды неоднократно штрафовали по "иноагентским" административным протоколам.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240531/inoagent-1949655018.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, москва
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Москва
Невзорова* оштрафовали на 40 тысяч рублей

Суд в Петербурге оштрафовал журналиста Невзорова на 40 тысяч рублей

© Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале Александра Невзорова (СМИ-иноагент)Александр Невзоров*
Александр Невзоров*
© Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале Александра Невзорова (СМИ-иноагент)
Александр Невзоров*. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 40 тысяч рублей журналиста Александра Невзорова* за непредставленные в Минюст отчета о своей деятельности, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Александра Невзорова* за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.19.34 (нарушение порядка деятельности иностранного агента) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в 40 000 рублей", - сообщает пресс-служба.
Илья Прусикин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Лидеру группы Little Big грозит первый иноагентский штраф
31 мая, 13:20
Суд установил, что Невзоров* в установленные законом сроки не представил в Минюст отчеты по необходимым формам.
Басманный райсуд Москвы 1 февраля 2023 года заочно приговорил Невзорова* к 8 годам лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ из-за опубликованных им видеороликов с ложной информацией об уничтожении российскими военнослужащими роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины. Также Невзорова* суды неоднократно штрафовали по "иноагентским" административным протоколам.
Евгений Киселев* - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Журналисту Евгению Киселеву* выписали иноагентский штраф
5 февраля, 17:15
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
 
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