Невзорова* оштрафовали на 40 тысяч рублей
Суд в Петербурге оштрафовал журналиста Невзорова на 40 тысяч рублей
© Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале Александра Невзорова (СМИ-иноагент)Александр Невзоров*
© Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале Александра Невзорова (СМИ-иноагент)
Александр Невзоров*. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 40 тысяч рублей журналиста Александра Невзорова* за непредставленные в Минюст отчета о своей деятельности, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Александра Невзорова* за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.19.34 (нарушение порядка деятельности иностранного агента) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в 40 000 рублей", - сообщает пресс-служба.
Суд установил, что Невзоров* в установленные законом сроки не представил в Минюст отчеты по необходимым формам.
Басманный райсуд Москвы 1 февраля 2023 года заочно приговорил Невзорова* к 8 годам лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ из-за опубликованных им видеороликов с ложной информацией об уничтожении российскими военнослужащими роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины. Также Невзорова* суды неоднократно штрафовали по "иноагентским" административным протоколам.
Журналисту Евгению Киселеву* выписали иноагентский штраф
5 февраля, 17:15
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.