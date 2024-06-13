https://ria.ru/20240613/shtraf-1952554970.html

Невзорова* оштрафовали на 40 тысяч рублей

Невзорова* оштрафовали на 40 тысяч рублей - РИА Новости, 13.06.2024

Невзорова* оштрафовали на 40 тысяч рублей

Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 40 тысяч рублей журналиста Александра Невзорова* за непредставленные в Минюст отчета о своей... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T13:19

2024-06-13T13:19

2024-06-13T13:19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 40 тысяч рублей журналиста Александра Невзорова* за непредставленные в Минюст отчета о своей деятельности, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Александра Невзорова* за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.19.34 (нарушение порядка деятельности иностранного агента) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в 40 000 рублей", - сообщает пресс-служба. Суд установил, что Невзоров* в установленные законом сроки не представил в Минюст отчеты по необходимым формам. Басманный райсуд Москвы 1 февраля 2023 года заочно приговорил Невзорова* к 8 годам лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ из-за опубликованных им видеороликов с ложной информацией об уничтожении российскими военнослужащими роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины. Также Невзорова* суды неоднократно штрафовали по "иноагентским" административным протоколам.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240531/inoagent-1949655018.html

https://ria.ru/20240205/shtraf-1925525312.html

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