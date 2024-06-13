https://ria.ru/20240613/shtraf-1952529458.html

Музыканта Котлярова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

Музыканта Котлярова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии - РИА Новости, 13.06.2024

Музыканта Котлярова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T11:51

2024-06-13T11:51

2024-06-13T11:51

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андрей альшевских

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде. "Котлярову* назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. За публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, Котлярову* грозил штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских обратился с соответствующим заявлением в полицию, экспертно-криминалистический центр ГУМВД провел лингвистическое исследование, которое усмотрело в действиях Котлярова признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Материал проверки был направлен в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы. Минюст РФ включил Котлярова* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, музыкант открыто выступал в поддержку Украины, негативно высказываясь в отношении граждан РФ, формировал антироссийские взгляды, выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность в России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230619/shtraf-1879211804.html

https://ria.ru/20231117/shtraf-1909988148.html

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россия, москва, украина, андрей альшевских, госдума рф