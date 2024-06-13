Музыканта Котлярова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии
Вокалиста "Порнофильмов" Котлярова оштрафовали на 50 тыс. за дискредитацию армии
Владимир Котляров и группа "Порнофильмы". Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде.
"Котлярову* назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
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За публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, Котлярову* грозил штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских обратился с соответствующим заявлением в полицию, экспертно-криминалистический центр ГУМВД провел лингвистическое исследование, которое усмотрело в действиях Котлярова признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Материал проверки был направлен в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы.
Минюст РФ включил Котлярова* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, музыкант открыто выступал в поддержку Украины, негативно высказываясь в отношении граждан РФ, формировал антироссийские взгляды, выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность в России.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.