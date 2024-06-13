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Музыканта Котлярова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии - РИА Новости, 13.06.2024
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11:51 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/shtraf-1952529458.html
Музыканта Котлярова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии
Музыканта Котлярова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии - РИА Новости, 13.06.2024
Музыканта Котлярова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии
Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T11:51
2024-06-13T11:51
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москва
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андрей альшевских
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде. "Котлярову* назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. За публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, Котлярову* грозил штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских обратился с соответствующим заявлением в полицию, экспертно-криминалистический центр ГУМВД провел лингвистическое исследование, которое усмотрело в действиях Котлярова признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Материал проверки был направлен в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы. Минюст РФ включил Котлярова* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, музыкант открыто выступал в поддержку Украины, негативно высказываясь в отношении граждан РФ, формировал антироссийские взгляды, выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность в России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230619/shtraf-1879211804.html
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россия, москва, украина, андрей альшевских, госдума рф
Россия, Москва, Украина, Андрей Альшевских, Госдума РФ
Музыканта Котлярова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

Вокалиста "Порнофильмов" Котлярова оштрафовали на 50 тыс. за дискредитацию армии

CC BY-SA 4.0 / 007master / Владимир Котляров и группа "Порнофильмы"
Владимир Котляров и группа Порнофильмы - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
CC BY-SA 4.0 / 007master /
Владимир Котляров и группа "Порнофильмы". Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде.
"Котлярову* назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Курской медсестре грозит штраф за дискредитацию российской армии
19 июня 2023, 17:44
За публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, Котлярову* грозил штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских обратился с соответствующим заявлением в полицию, экспертно-криминалистический центр ГУМВД провел лингвистическое исследование, которое усмотрело в действиях Котлярова признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Материал проверки был направлен в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы.
Минюст РФ включил Котлярова* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, музыкант открыто выступал в поддержку Украины, негативно высказываясь в отношении граждан РФ, формировал антироссийские взгляды, выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность в России.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Жительницу Камчатки приговорили к штрафу за дискредитацию армии
17 ноября 2023, 04:05
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
 
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