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СМИ: по Шольцу нанесут сокрушительный удар в Германии - РИА Новости, 13.06.2024
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19:19 13.06.2024 (обновлено: 19:20 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/sholts-1952697486.html
СМИ: по Шольцу нанесут сокрушительный удар в Германии
СМИ: по Шольцу нанесут сокрушительный удар в Германии - РИА Новости, 13.06.2024
СМИ: по Шольцу нанесут сокрушительный удар в Германии
Канцлер Германии Олаф Шольц утратит власть в стране, если решит провести досрочные выборы в парламент, как это сделал президент Франции Эммануэль Макрон, заявил РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:19
2024-06-13T19:20
в мире
германия
франция
европа
олаф шольц
эммануэль макрон
хдс/хсс
европарламент
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц утратит власть в стране, если решит провести досрочные выборы в парламент, как это сделал президент Франции Эммануэль Макрон, заявил политик Ханс-Олаф Хенкель в интервью Express."Шольц находится в сложной ситуации из-за огромного успеха правых партий по всей Европе на выборах &lt;…&gt; и последующего решения президента Франции Эммануэля Макрона объявить досрочные выборы", — говорится в статье.По мнению политика Ханса-Олафа Хенкеля, если немецкий канцлер сейчас последует примеру французского лидера, по нему нанесут еще один удар, поскольку в случае нового голосования его партия (СДПГ) может потерять больше мест."Шольц не стал бы этого делать. Весьма вероятно, что его Социал-демократическая партия подвергнется еще одному жестокому избиению", — резюмировал эксперт.На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля.В Германии на выборах в Европейский парламент уверенную победу одержал правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС, 30%), второе место досталось правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ, 15,9%), а социал-демократы (СДПГ, 13,9%) канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место. Будучи самой густонаселенной страной ЕС, Германия имеет наибольшее количество мандатов на депутатские места в парламенте — 96.
https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1951991549.html
https://ria.ru/20240612/frantsiya-1952306144.html
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в мире, германия, франция, европа, олаф шольц, эммануэль макрон, хдс/хсс, европарламент, евросоюз
В мире, Германия, Франция, Европа, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, ХДС/ХСС, Европарламент, Евросоюз
СМИ: по Шольцу нанесут сокрушительный удар в Германии

Express: досрочные выборы в Германии будут сокрушительным ударом по Шольцу

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц утратит власть в стране, если решит провести досрочные выборы в парламент, как это сделал президент Франции Эммануэль Макрон, заявил политик Ханс-Олаф Хенкель в интервью Express.
«
"Шольц находится в сложной ситуации из-за огромного успеха правых партий по всей Европе на выборах <…> и последующего решения президента Франции Эммануэля Макрона объявить досрочные выборы", — говорится в статье.
По мнению политика Ханса-Олафа Хенкеля, если немецкий канцлер сейчас последует примеру французского лидера, по нему нанесут еще один удар, поскольку в случае нового голосования его партия (СДПГ) может потерять больше мест.
"Шольц не стал бы этого делать. Весьма вероятно, что его Социал-демократическая партия подвергнется еще одному жестокому избиению", — резюмировал эксперт.
Предвыборный плакат с портретом канцлера Германии Олафа Шольца во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
"Осталось только одно". Евросоюз принял роковое решение
11 июня, 08:00
На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля.
В Германии на выборах в Европейский парламент уверенную победу одержал правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС, 30%), второе место досталось правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ, 15,9%), а социал-демократы (СДПГ, 13,9%) канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место. Будучи самой густонаселенной страной ЕС, Германия имеет наибольшее количество мандатов на депутатские места в парламенте — 96.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Решение Макрона распустить парламент вызвало хаос в его партии, пишут СМИ
12 июня, 02:44
 
В миреГерманияФранцияЕвропаОлаф ШольцЭммануэль МакронХДС/ХССЕвропарламентЕвросоюз
 
 
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