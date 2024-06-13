https://ria.ru/20240613/sholts-1952697486.html

СМИ: по Шольцу нанесут сокрушительный удар в Германии

СМИ: по Шольцу нанесут сокрушительный удар в Германии - РИА Новости, 13.06.2024

СМИ: по Шольцу нанесут сокрушительный удар в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц утратит власть в стране, если решит провести досрочные выборы в парламент, как это сделал президент Франции Эммануэль Макрон, заявил РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T19:19

2024-06-13T19:19

2024-06-13T19:20

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хдс/хсс

европарламент

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц утратит власть в стране, если решит провести досрочные выборы в парламент, как это сделал президент Франции Эммануэль Макрон, заявил политик Ханс-Олаф Хенкель в интервью Express."Шольц находится в сложной ситуации из-за огромного успеха правых партий по всей Европе на выборах <…> и последующего решения президента Франции Эммануэля Макрона объявить досрочные выборы", — говорится в статье.По мнению политика Ханса-Олафа Хенкеля, если немецкий канцлер сейчас последует примеру французского лидера, по нему нанесут еще один удар, поскольку в случае нового голосования его партия (СДПГ) может потерять больше мест."Шольц не стал бы этого делать. Весьма вероятно, что его Социал-демократическая партия подвергнется еще одному жестокому избиению", — резюмировал эксперт.На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля.В Германии на выборах в Европейский парламент уверенную победу одержал правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС, 30%), второе место досталось правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ, 15,9%), а социал-демократы (СДПГ, 13,9%) канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место. Будучи самой густонаселенной страной ЕС, Германия имеет наибольшее количество мандатов на депутатские места в парламенте — 96.

https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1951991549.html

https://ria.ru/20240612/frantsiya-1952306144.html

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в мире, германия, франция, европа, олаф шольц, эммануэль макрон, хдс/хсс, европарламент, евросоюз