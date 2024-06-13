СМИ: по Шольцу нанесут сокрушительный удар в Германии
Express: досрочные выборы в Германии будут сокрушительным ударом по Шольцу
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц утратит власть в стране, если решит провести досрочные выборы в парламент, как это сделал президент Франции Эммануэль Макрон, заявил политик Ханс-Олаф Хенкель в интервью Express.
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"Шольц находится в сложной ситуации из-за огромного успеха правых партий по всей Европе на выборах <…> и последующего решения президента Франции Эммануэля Макрона объявить досрочные выборы", — говорится в статье.
По мнению политика Ханса-Олафа Хенкеля, если немецкий канцлер сейчас последует примеру французского лидера, по нему нанесут еще один удар, поскольку в случае нового голосования его партия (СДПГ) может потерять больше мест.
"Шольц не стал бы этого делать. Весьма вероятно, что его Социал-демократическая партия подвергнется еще одному жестокому избиению", — резюмировал эксперт.
"Осталось только одно". Евросоюз принял роковое решение
11 июня, 08:00
На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля.
В Германии на выборах в Европейский парламент уверенную победу одержал правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС, 30%), второе место досталось правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ, 15,9%), а социал-демократы (СДПГ, 13,9%) канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место. Будучи самой густонаселенной страной ЕС, Германия имеет наибольшее количество мандатов на депутатские места в парламенте — 96.