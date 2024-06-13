https://ria.ru/20240613/shapsha-1952477313.html

В Калужской области нашли обломки сбитого украинского беспилотника

В Калужской области нашли обломки сбитого украинского беспилотника - РИА Новости, 13.06.2024

В Калужской области нашли обломки сбитого украинского беспилотника

Обломки ранее сбитого украинского БПЛА найдены в лесу в Калужской области, на месте работает опергруппа, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T08:47

2024-06-13T08:47

2024-06-13T08:50

происшествия

калужская область

кировский район

владислав шапша

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Обломки ранее сбитого украинского БПЛА найдены в лесу в Калужской области, на месте работает опергруппа, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. "Сегодня в лесном массиве в Кировском районе найдены обломки ранее сбитого вражеского БПЛА. Для проведения оперативных действий на месте работает опергруппа", - написал Шапша. Он призвал жителей в случае обнаружения обломков дронов не приближаться и не трогать их.

https://ria.ru/20240611/defitsit-1951973881.html

калужская область

кировский район

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происшествия, калужская область, кировский район, владислав шапша