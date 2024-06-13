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В Калужской области нашли обломки сбитого украинского беспилотника
В Калужской области нашли обломки сбитого украинского беспилотника - РИА Новости, 13.06.2024
В Калужской области нашли обломки сбитого украинского беспилотника
Обломки ранее сбитого украинского БПЛА найдены в лесу в Калужской области, на месте работает опергруппа, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T08:47
2024-06-13T08:47
2024-06-13T08:50
происшествия
калужская область
кировский район
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Обломки ранее сбитого украинского БПЛА найдены в лесу в Калужской области, на месте работает опергруппа, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. "Сегодня в лесном массиве в Кировском районе найдены обломки ранее сбитого вражеского БПЛА. Для проведения оперативных действий на месте работает опергруппа", - написал Шапша. Он призвал жителей в случае обнаружения обломков дронов не приближаться и не трогать их.
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калужская область
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происшествия, калужская область, кировский район, владислав шапша
Происшествия, Калужская область, Кировский район, Владислав Шапша
В Калужской области нашли обломки сбитого украинского беспилотника
Шапша: в Калужской области нашли обломки ранее сбитого украинского БПЛА