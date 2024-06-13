https://ria.ru/20240613/shamarin-1952541014.html

Адвокат раскрыл подробности дела против замглавы Генштаба

Адвокат раскрыл подробности дела против замглавы Генштаба - РИА Новости, 13.06.2024

Адвокат раскрыл подробности дела против замглавы Генштаба

Уголовное дело о получении взятки в отношение замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина возбудили на основе показаний четверых свидетелей, ранее... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T12:30

2024-06-13T12:30

2024-06-13T12:30

происшествия

вадим шамарин

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Уголовное дело о получении взятки в отношение замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина возбудили на основе показаний четверых свидетелей, ранее осуждённых за мошенничество, рассказал РИА Новости его адвокат Игорь Дюкин. "В основе лежат показания четырех лиц, которые осуждены по 159 статье и спустя определённое время эти лица начинают давать признательные показания", - сказал собеседник агентства. В четверг второй западный окружной военный суд отказался выпустить Шамарина из СИЗО.

https://ria.ru/20240523/arest-1947816876.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, вадим шамарин