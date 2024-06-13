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Адвокат раскрыл подробности дела против замглавы Генштаба - РИА Новости, 13.06.2024
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12:30 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/shamarin-1952541014.html
Адвокат раскрыл подробности дела против замглавы Генштаба
Адвокат раскрыл подробности дела против замглавы Генштаба - РИА Новости, 13.06.2024
Адвокат раскрыл подробности дела против замглавы Генштаба
Уголовное дело о получении взятки в отношение замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина возбудили на основе показаний четверых свидетелей, ранее... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:30
2024-06-13T12:30
происшествия
вадим шамарин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Уголовное дело о получении взятки в отношение замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина возбудили на основе показаний четверых свидетелей, ранее осуждённых за мошенничество, рассказал РИА Новости его адвокат Игорь Дюкин. "В основе лежат показания четырех лиц, которые осуждены по 159 статье и спустя определённое время эти лица начинают давать признательные показания", - сказал собеседник агентства. В четверг второй западный окружной военный суд отказался выпустить Шамарина из СИЗО.
https://ria.ru/20240523/arest-1947816876.html
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происшествия, вадим шамарин
Происшествия, Вадим Шамарин
Адвокат раскрыл подробности дела против замглавы Генштаба

Адвокат: дело на Шамарина возбудили по показаниям осужденных за мошенничество

© Фото : Минобороны РоссииВадим Шамарин
Вадим Шамарин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : Минобороны России
Вадим Шамарин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Уголовное дело о получении взятки в отношение замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина возбудили на основе показаний четверых свидетелей, ранее осуждённых за мошенничество, рассказал РИА Новости его адвокат Игорь Дюкин.
«
"В основе лежат показания четырех лиц, которые осуждены по 159 статье и спустя определённое время эти лица начинают давать признательные показания", - сказал собеседник агентства.
В четверг второй западный окружной военный суд отказался выпустить Шамарина из СИЗО.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Замглавы Генштаба Шамарина арестовали по делу о крупной взятке
23 мая, 10:09
 
ПроисшествияВадим Шамарин
 
 
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