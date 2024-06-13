Рейтинг@Mail.ru
Генерал Шамарин не признал вину в получении взятки - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 13.06.2024 (обновлено: 12:31 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/shamarin-1952521040.html
Генерал Шамарин не признал вину в получении взятки
Генерал Шамарин не признал вину в получении взятки - РИА Новости, 13.06.2024
Генерал Шамарин не признал вину в получении взятки
Начальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин не признает вину по делу о получении взятки, заявил РИА Новости его РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T11:23
2024-06-13T12:31
вооруженные силы рф
происшествия
вадим шамарин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947817934_0:34:1200:709_1920x0_80_0_0_8fe5f510f49b2df65c67350197ac92e7.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Начальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин не признает вину по делу о получении взятки, заявил РИА Новости его адвокат Игорь Дюкин."Вину не признает, даёт показания по обстоятельствам дела", - сказал собеседник агентства.Сегодня 2-й Западный окружной военный суд отказался выпустить Шамарина из СИЗО, откуда, выступая по видеосвязи, генерал сообщил, что "готов полностью сотрудничать со следствием". По версии следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.В мае суд арестовал генерала, гендиректор и главбух завода также были отправлены в СИЗО.
https://ria.ru/20240612/general-1952305447.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947817934_94:0:1161:800_1920x0_80_0_0_9bc0a2d715465819c63be09e4f0c0b2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, происшествия, вадим шамарин
Вооруженные силы РФ, Происшествия, Вадим Шамарин
Генерал Шамарин не признал вину в получении взятки

Экс-начальник главного управления связи Шамарин не признал вину во взятке

© Фото : Минобороны РоссииВадим Шамарин
Вадим Шамарин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : Минобороны России
Вадим Шамарин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Начальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин не признает вину по делу о получении взятки, заявил РИА Новости его адвокат Игорь Дюкин.
"Вину не признает, даёт показания по обстоятельствам дела", - сказал собеседник агентства.
Сегодня 2-й Западный окружной военный суд отказался выпустить Шамарина из СИЗО, откуда, выступая по видеосвязи, генерал сообщил, что "готов полностью сотрудничать со следствием". По версии следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.
В мае суд арестовал генерала, гендиректор и главбух завода также были отправлены в СИЗО.
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Дело против генерала Попова могут прекратить, заявил адвокат
12 июня, 02:10
 
Вооруженные силы РФПроисшествияВадим Шамарин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала