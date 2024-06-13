https://ria.ru/20240613/shamarin-1952521040.html
Генерал Шамарин не признал вину в получении взятки
Генерал Шамарин не признал вину в получении взятки - РИА Новости, 13.06.2024
Генерал Шамарин не признал вину в получении взятки
Начальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин не признает вину по делу о получении взятки, заявил РИА Новости его РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T11:23
2024-06-13T11:23
2024-06-13T12:31
вооруженные силы рф
происшествия
вадим шамарин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Начальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин не признает вину по делу о получении взятки, заявил РИА Новости его адвокат Игорь Дюкин."Вину не признает, даёт показания по обстоятельствам дела", - сказал собеседник агентства.Сегодня 2-й Западный окружной военный суд отказался выпустить Шамарина из СИЗО, откуда, выступая по видеосвязи, генерал сообщил, что "готов полностью сотрудничать со следствием". По версии следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.В мае суд арестовал генерала, гендиректор и главбух завода также были отправлены в СИЗО.
https://ria.ru/20240612/general-1952305447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, происшествия, вадим шамарин
Вооруженные силы РФ, Происшествия, Вадим Шамарин
Генерал Шамарин не признал вину в получении взятки
Экс-начальник главного управления связи Шамарин не признал вину во взятке
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Начальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин не признает вину по делу о получении взятки, заявил РИА Новости его адвокат Игорь Дюкин.
"Вину не признает, даёт показания по обстоятельствам дела", - сказал собеседник агентства.
Сегодня 2-й Западный окружной военный суд отказался выпустить Шамарина из СИЗО, откуда, выступая по видеосвязи, генерал сообщил, что "готов полностью сотрудничать со следствием". По версии следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.
В мае суд арестовал генерала, гендиректор и главбух завода также были отправлены в СИЗО.