https://ria.ru/20240613/shamarin-1952507082.html

Генерал Шамарин заявил о готовности сотрудничать со следствием

Генерал Шамарин заявил о готовности сотрудничать со следствием - РИА Новости, 13.06.2024

Генерал Шамарин заявил о готовности сотрудничать со следствием

Начальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин заявил, что готов сотрудничать со следствием, передает... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T10:47

2024-06-13T10:47

2024-06-13T11:00

происшествия

вооруженные силы рф

вадим шамарин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947817934_0:34:1200:709_1920x0_80_0_0_8fe5f510f49b2df65c67350197ac92e7.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Начальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин заявил, что готов сотрудничать со следствием, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда."Я целиком и полностью поддерживаю ходатайство защиты. Скрываться от следствия я не собираюсь, и оказывать давления на свидетелей у меня возможности нет - и не собираюсь. Готов полностью сотрудничать со следствием и прошу избрать мне меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей", - сказал Шамарин по видеоконференцсвязи.Его защитник просил избрать домашний арест.По версии следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.В мае суд арестовал генерала, гендиректор и главбух завода также были отправлены в СИЗО.

https://radiosputnik.ru/20240527/popov-1948702079.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, вооруженные силы рф, вадим шамарин