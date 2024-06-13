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Генерал Шамарин заявил о готовности сотрудничать со следствием - РИА Новости, 13.06.2024
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10:47 13.06.2024 (обновлено: 11:00 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/shamarin-1952507082.html
Генерал Шамарин заявил о готовности сотрудничать со следствием
Генерал Шамарин заявил о готовности сотрудничать со следствием - РИА Новости, 13.06.2024
Генерал Шамарин заявил о готовности сотрудничать со следствием
Начальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин заявил, что готов сотрудничать со следствием, передает... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T10:47
2024-06-13T11:00
происшествия
вооруженные силы рф
вадим шамарин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Начальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин заявил, что готов сотрудничать со следствием, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда."Я целиком и полностью поддерживаю ходатайство защиты. Скрываться от следствия я не собираюсь, и оказывать давления на свидетелей у меня возможности нет - и не собираюсь. Готов полностью сотрудничать со следствием и прошу избрать мне меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей", - сказал Шамарин по видеоконференцсвязи.Его защитник просил избрать домашний арест.По версии следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.В мае суд арестовал генерала, гендиректор и главбух завода также были отправлены в СИЗО.
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происшествия, вооруженные силы рф, вадим шамарин
Происшествия, Вооруженные силы РФ, Вадим Шамарин
Генерал Шамарин заявил о готовности сотрудничать со следствием

Шамарин: готов сотрудничать со следствием, прошу смягчить меру пресечения

© Фото : Минобороны РоссииВадим Шамарин
Вадим Шамарин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : Минобороны России
Вадим Шамарин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Начальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин заявил, что готов сотрудничать со следствием, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
«
"Я целиком и полностью поддерживаю ходатайство защиты. Скрываться от следствия я не собираюсь, и оказывать давления на свидетелей у меня возможности нет - и не собираюсь. Готов полностью сотрудничать со следствием и прошу избрать мне меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей", - сказал Шамарин по видеоконференцсвязи.
Его защитник просил избрать домашний арест.
По версии следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.
В мае суд арестовал генерала, гендиректор и главбух завода также были отправлены в СИЗО.
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