https://ria.ru/20240613/semerka-1952596307.html

Премьер Италии открыла работу саммита G7

Премьер Италии открыла работу саммита G7 - РИА Новости, 13.06.2024

Премьер Италии открыла работу саммита G7

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони открыла работу встречи лидеров "Большой семерки" в области Апулия на юге страны, заверив, что саммит приведет к конкретным РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T15:06

2024-06-13T15:06

2024-06-13T15:15

в мире

украина

апулия

италия

джорджа мелони

джо байден

эммануэль макрон

g7

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БАРИ, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони открыла работу встречи лидеров "Большой семерки" в области Апулия на юге страны, заверив, что саммит приведет к конкретным результатам, передает корреспондент РИА Новости. Перед началом первой сессии встречи G7 Мелони отметила, что выбор Апулии в качестве места ее проведения был неслучайным, так как "Семерка" хочет дать сигнал о желании "укрепить диалог с Глобальным Югом". Апулия, сообщила премьер Италии, исторически является "мостом между Востоком и Западом, территорией диалога в центре Средиземного моря, которое соединяет две морских части света - Атлантику и Тихий океан" "Семерка" - не закрытая крепость, которая хочет защищаться. Мы предлагаем ценности для мира, чтобы иметь в качестве цели совместное развитие", - заявила Мелони. По ее словам, в ходе трехдневного саммита лидеры обсудят "текущие кризисы, начиная с Украины и Ближнего востока", сотрудничество с Африкой и подход к проблеме искусственного интеллекта. "Впереди много работы, но я уверена, что в эти дни нам удастся продвинуть диалог, который приведет к значимым и конкретным результатам", - сказала итальянский премьер. Началу работ предшествовала церемония прибытия участников встречи в закрытый отель Борго-Эньяциа. Мелони приветствовала коллег в розовом костюме, после чего приглашала их расписаться на логотипе итальянского председательства в G7, представляющем собой оливковое дерево с семью ветвями. Президент США Джо Байден прибыл на встречу последним, спустя 20 минут после французского президента Эммануэля Макрона. Коротая время в ожидании американского лидера, Мелони сделала селфи с многочисленным пулом фотожурналистов. Встреча лидеров "Большой семерки" продлится с 13 по 15 июня в южной итальянской области Апулия. В четверг состоится сессия, посвященная кризису на Украине, куда прибудет Владимир Зеленский. Центральным вопросом этого заседания станет предоставление Украине кредита в 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться за счет прибыли от замороженных активов РФ.

https://ria.ru/20240224/makron-1929283023.html

https://ria.ru/20231110/sammit-1908783004.html

https://ria.ru/20240603/italiya-1950252367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, апулия, италия, джорджа мелони, джо байден, эммануэль макрон, g7