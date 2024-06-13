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Премьер Италии открыла работу саммита G7 - РИА Новости, 13.06.2024
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15:06 13.06.2024 (обновлено: 15:15 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/semerka-1952596307.html
Премьер Италии открыла работу саммита G7
Премьер Италии открыла работу саммита G7 - РИА Новости, 13.06.2024
Премьер Италии открыла работу саммита G7
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони открыла работу встречи лидеров "Большой семерки" в области Апулия на юге страны, заверив, что саммит приведет к конкретным РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:06
2024-06-13T15:15
в мире
украина
апулия
италия
джорджа мелони
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БАРИ, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони открыла работу встречи лидеров "Большой семерки" в области Апулия на юге страны, заверив, что саммит приведет к конкретным результатам, передает корреспондент РИА Новости. Перед началом первой сессии встречи G7 Мелони отметила, что выбор Апулии в качестве места ее проведения был неслучайным, так как "Семерка" хочет дать сигнал о желании "укрепить диалог с Глобальным Югом". Апулия, сообщила премьер Италии, исторически является "мостом между Востоком и Западом, территорией диалога в центре Средиземного моря, которое соединяет две морских части света - Атлантику и Тихий океан" "Семерка" - не закрытая крепость, которая хочет защищаться. Мы предлагаем ценности для мира, чтобы иметь в качестве цели совместное развитие", - заявила Мелони. По ее словам, в ходе трехдневного саммита лидеры обсудят "текущие кризисы, начиная с Украины и Ближнего востока", сотрудничество с Африкой и подход к проблеме искусственного интеллекта. "Впереди много работы, но я уверена, что в эти дни нам удастся продвинуть диалог, который приведет к значимым и конкретным результатам", - сказала итальянский премьер. Началу работ предшествовала церемония прибытия участников встречи в закрытый отель Борго-Эньяциа. Мелони приветствовала коллег в розовом костюме, после чего приглашала их расписаться на логотипе итальянского председательства в G7, представляющем собой оливковое дерево с семью ветвями. Президент США Джо Байден прибыл на встречу последним, спустя 20 минут после французского президента Эммануэля Макрона. Коротая время в ожидании американского лидера, Мелони сделала селфи с многочисленным пулом фотожурналистов. Встреча лидеров "Большой семерки" продлится с 13 по 15 июня в южной итальянской области Апулия. В четверг состоится сессия, посвященная кризису на Украине, куда прибудет Владимир Зеленский. Центральным вопросом этого заседания станет предоставление Украине кредита в 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться за счет прибыли от замороженных активов РФ.
https://ria.ru/20240224/makron-1929283023.html
https://ria.ru/20231110/sammit-1908783004.html
https://ria.ru/20240603/italiya-1950252367.html
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в мире, украина, апулия, италия, джорджа мелони, джо байден, эммануэль макрон, g7
В мире, Украина, Апулия, Италия, Джорджа Мелони, Джо Байден, Эммануэль Макрон, G7
Премьер Италии открыла работу саммита G7

Премьер Италии Мелони открыла саммит G7 в Апулии, пообещав конкретные результаты

© AFP 2024 / Ludovic Marin Премьер-министр Италии Джорджа Мелони открыла работу встречи лидеров G7
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони открыла работу встречи лидеров G7 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AFP 2024 / Ludovic Marin
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони открыла работу встречи лидеров G7
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БАРИ, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони открыла работу встречи лидеров "Большой семерки" в области Апулия на юге страны, заверив, что саммит приведет к конкретным результатам, передает корреспондент РИА Новости.
Перед началом первой сессии встречи G7 Мелони отметила, что выбор Апулии в качестве места ее проведения был неслучайным, так как "Семерка" хочет дать сигнал о желании "укрепить диалог с Глобальным Югом". Апулия, сообщила премьер Италии, исторически является "мостом между Востоком и Западом, территорией диалога в центре Средиземного моря, которое соединяет две морских части света - Атлантику и Тихий океан"
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"Семерка" - не закрытая крепость, которая хочет защищаться. Мы предлагаем ценности для мира, чтобы иметь в качестве цели совместное развитие", - заявила Мелони.
По ее словам, в ходе трехдневного саммита лидеры обсудят "текущие кризисы, начиная с Украины и Ближнего востока", сотрудничество с Африкой и подход к проблеме искусственного интеллекта.
"Впереди много работы, но я уверена, что в эти дни нам удастся продвинуть диалог, который приведет к значимым и конкретным результатам", - сказала итальянский премьер.
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Началу работ предшествовала церемония прибытия участников встречи в закрытый отель Борго-Эньяциа. Мелони приветствовала коллег в розовом костюме, после чего приглашала их расписаться на логотипе итальянского председательства в G7, представляющем собой оливковое дерево с семью ветвями. Президент США Джо Байден прибыл на встречу последним, спустя 20 минут после французского президента Эммануэля Макрона. Коротая время в ожидании американского лидера, Мелони сделала селфи с многочисленным пулом фотожурналистов.
Встреча лидеров "Большой семерки" продлится с 13 по 15 июня в южной итальянской области Апулия. В четверг состоится сессия, посвященная кризису на Украине, куда прибудет Владимир Зеленский. Центральным вопросом этого заседания станет предоставление Украине кредита в 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться за счет прибыли от замороженных активов РФ.
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В миреУкраинаАпулияИталияДжорджа МелониДжо БайденЭммануэль МакронG7
 
 
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