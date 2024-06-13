Премьер Италии открыла работу саммита G7
Премьер Италии Мелони открыла саммит G7 в Апулии, пообещав конкретные результаты
БАРИ, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони открыла работу встречи лидеров "Большой семерки" в области Апулия на юге страны, заверив, что саммит приведет к конкретным результатам, передает корреспондент РИА Новости.
Перед началом первой сессии встречи G7 Мелони отметила, что выбор Апулии в качестве места ее проведения был неслучайным, так как "Семерка" хочет дать сигнал о желании "укрепить диалог с Глобальным Югом". Апулия, сообщила премьер Италии, исторически является "мостом между Востоком и Западом, территорией диалога в центре Средиземного моря, которое соединяет две морских части света - Атлантику и Тихий океан"
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"Семерка" - не закрытая крепость, которая хочет защищаться. Мы предлагаем ценности для мира, чтобы иметь в качестве цели совместное развитие", - заявила Мелони.
"Впереди много работы, но я уверена, что в эти дни нам удастся продвинуть диалог, который приведет к значимым и конкретным результатам", - сказала итальянский премьер.
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Началу работ предшествовала церемония прибытия участников встречи в закрытый отель Борго-Эньяциа. Мелони приветствовала коллег в розовом костюме, после чего приглашала их расписаться на логотипе итальянского председательства в G7, представляющем собой оливковое дерево с семью ветвями. Президент США Джо Байден прибыл на встречу последним, спустя 20 минут после французского президента Эммануэля Макрона. Коротая время в ожидании американского лидера, Мелони сделала селфи с многочисленным пулом фотожурналистов.
Встреча лидеров "Большой семерки" продлится с 13 по 15 июня в южной итальянской области Апулия. В четверг состоится сессия, посвященная кризису на Украине, куда прибудет Владимир Зеленский. Центральным вопросом этого заседания станет предоставление Украине кредита в 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться за счет прибыли от замороженных активов РФ.
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