https://ria.ru/20240613/sedina-1952460669.html

Трихолог назвала причины раннего появления седых волос

Трихолог назвала причины раннего появления седых волос - РИА Новости, 13.06.2024

Трихолог назвала причины раннего появления седых волос

Причинами раннего появления седых волос могут стать наследственность, стрессовые ситуации, а также заболевания, сообщила РИА Новости врач-трихолог, профессор,... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T02:20

2024-06-13T02:20

2024-06-13T05:54

общество

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Причинами раннего появления седых волос могут стать наследственность, стрессовые ситуации, а также заболевания, сообщила РИА Новости врач-трихолог, профессор, доктор медицинских наук Юлия Галлямова."Да, возможно ранее поседение волос. Как правило, это все-таки зрелый возраст после 18 лет. Такое возможно, как правило, это наследственный характер или бывают стрессовые ситуации, когда стресс может повлиять на потерю пигмента", — рассказала Галлямова.Также раннее поседение волос может быть обусловлено заболеваниями, например витилиго. "Но есть еще такие вещи, как поседение за счет заболеваний. То есть такое заболевание, как, например, витилиго, оно возникает в раннем детстве, мы можем увидеть клок седых волос", — добавила врач. При этом появление нескольких седых волосков в 20-25 лет считается нормой, однако если седина проявилась у ребенка или у человека в достаточно молодом возрасте — это повод обратиться к врачу."Конечно, если вдруг появились у вас седые волосы у ребенка — это повод сходить к врачу и проверить наличие заболевания. Если у вас это появилось тоже резко в достаточно молодом возрасте — это тоже повод показаться врачу. Но если мы видим несколько рассеянных седых волосков, например там в 20-25 лет, то это считается нормой. Ничего страшного нет", — сказала Галлямова.Она также отметила, что возрастную седину вылечить невозможно.

https://rsport.ria.ru/20231006/kardiolog-1901028842.html

https://ria.ru/20240119/sedina-1922229661.html

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общество