https://ria.ru/20240613/sedina-1952460669.html
Трихолог назвала причины раннего появления седых волос
Трихолог назвала причины раннего появления седых волос - РИА Новости, 13.06.2024
Трихолог назвала причины раннего появления седых волос
Причинами раннего появления седых волос могут стать наследственность, стрессовые ситуации, а также заболевания, сообщила РИА Новости врач-трихолог, профессор,... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T02:20
2024-06-13T02:20
2024-06-13T05:54
общество
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Причинами раннего появления седых волос могут стать наследственность, стрессовые ситуации, а также заболевания, сообщила РИА Новости врач-трихолог, профессор, доктор медицинских наук Юлия Галлямова."Да, возможно ранее поседение волос. Как правило, это все-таки зрелый возраст после 18 лет. Такое возможно, как правило, это наследственный характер или бывают стрессовые ситуации, когда стресс может повлиять на потерю пигмента", — рассказала Галлямова.Также раннее поседение волос может быть обусловлено заболеваниями, например витилиго. "Но есть еще такие вещи, как поседение за счет заболеваний. То есть такое заболевание, как, например, витилиго, оно возникает в раннем детстве, мы можем увидеть клок седых волос", — добавила врач. При этом появление нескольких седых волосков в 20-25 лет считается нормой, однако если седина проявилась у ребенка или у человека в достаточно молодом возрасте — это повод обратиться к врачу."Конечно, если вдруг появились у вас седые волосы у ребенка — это повод сходить к врачу и проверить наличие заболевания. Если у вас это появилось тоже резко в достаточно молодом возрасте — это тоже повод показаться врачу. Но если мы видим несколько рассеянных седых волосков, например там в 20-25 лет, то это считается нормой. Ничего страшного нет", — сказала Галлямова.Она также отметила, что возрастную седину вылечить невозможно.
https://rsport.ria.ru/20231006/kardiolog-1901028842.html
https://ria.ru/20240119/sedina-1922229661.html
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общество
Трихолог назвала причины раннего появления седых волос
Врач Галлямова: наследственность, стресс и болезни могут вести к ранней седине
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Причинами раннего появления седых волос могут стать наследственность, стрессовые ситуации, а также заболевания, сообщила РИА Новости врач-трихолог, профессор, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.
«
"Да, возможно ранее поседение волос. Как правило, это все-таки зрелый возраст после 18 лет. Такое возможно, как правило, это наследственный характер или бывают стрессовые ситуации, когда стресс может повлиять на потерю пигмента", — рассказала Галлямова.
Также раннее поседение волос может быть обусловлено заболеваниями, например витилиго. "Но есть еще такие вещи, как поседение за счет заболеваний. То есть такое заболевание, как, например, витилиго, оно возникает в раннем детстве, мы можем увидеть клок седых волос", — добавила врач.
При этом появление нескольких седых волосков в 20-25 лет считается нормой, однако если седина проявилась у ребенка или у человека в достаточно молодом возрасте — это повод обратиться к врачу.
"Конечно, если вдруг появились у вас седые волосы у ребенка — это повод сходить к врачу и проверить наличие заболевания. Если у вас это появилось тоже резко в достаточно молодом возрасте — это тоже повод показаться врачу. Но если мы видим несколько рассеянных седых волосков, например там в 20-25 лет, то это считается нормой. Ничего страшного нет", — сказала Галлямова.
Она также отметила, что возрастную седину вылечить невозможно.