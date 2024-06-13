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Трихолог назвала причины раннего появления седых волос - РИА Новости, 13.06.2024
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02:20 13.06.2024 (обновлено: 05:54 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/sedina-1952460669.html
Трихолог назвала причины раннего появления седых волос
Трихолог назвала причины раннего появления седых волос - РИА Новости, 13.06.2024
Трихолог назвала причины раннего появления седых волос
Причинами раннего появления седых волос могут стать наследственность, стрессовые ситуации, а также заболевания, сообщила РИА Новости врач-трихолог, профессор,... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T02:20
2024-06-13T05:54
общество
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Причинами раннего появления седых волос могут стать наследственность, стрессовые ситуации, а также заболевания, сообщила РИА Новости врач-трихолог, профессор, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.&quot;Да, возможно ранее поседение волос. Как правило, это все-таки зрелый возраст после 18 лет. Такое возможно, как правило, это наследственный характер или бывают стрессовые ситуации, когда стресс может повлиять на потерю пигмента&quot;, — рассказала Галлямова.Также раннее поседение волос может быть обусловлено заболеваниями, например витилиго. "Но есть еще такие вещи, как поседение за счет заболеваний. То есть такое заболевание, как, например, витилиго, оно возникает в раннем детстве, мы можем увидеть клок седых волос", — добавила врач. При этом появление нескольких седых волосков в 20-25 лет считается нормой, однако если седина проявилась у ребенка или у человека в достаточно молодом возрасте — это повод обратиться к врачу."Конечно, если вдруг появились у вас седые волосы у ребенка — это повод сходить к врачу и проверить наличие заболевания. Если у вас это появилось тоже резко в достаточно молодом возрасте — это тоже повод показаться врачу. Но если мы видим несколько рассеянных седых волосков, например там в 20-25 лет, то это считается нормой. Ничего страшного нет", — сказала Галлямова.Она также отметила, что возрастную седину вылечить невозможно.
https://rsport.ria.ru/20231006/kardiolog-1901028842.html
https://ria.ru/20240119/sedina-1922229661.html
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общество
Общество
Трихолог назвала причины раннего появления седых волос

Врач Галлямова: наследственность, стресс и болезни могут вести к ранней седине

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Мужчина - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Fotolia / WavebreakmediaMicro
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Причинами раннего появления седых волос могут стать наследственность, стрессовые ситуации, а также заболевания, сообщила РИА Новости врач-трихолог, профессор, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.
«

"Да, возможно ранее поседение волос. Как правило, это все-таки зрелый возраст после 18 лет. Такое возможно, как правило, это наследственный характер или бывают стрессовые ситуации, когда стресс может повлиять на потерю пигмента", — рассказала Галлямова.

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Также раннее поседение волос может быть обусловлено заболеваниями, например витилиго. "Но есть еще такие вещи, как поседение за счет заболеваний. То есть такое заболевание, как, например, витилиго, оно возникает в раннем детстве, мы можем увидеть клок седых волос", — добавила врач.
При этом появление нескольких седых волосков в 20-25 лет считается нормой, однако если седина проявилась у ребенка или у человека в достаточно молодом возрасте — это повод обратиться к врачу.
"Конечно, если вдруг появились у вас седые волосы у ребенка — это повод сходить к врачу и проверить наличие заболевания. Если у вас это появилось тоже резко в достаточно молодом возрасте — это тоже повод показаться врачу. Но если мы видим несколько рассеянных седых волосков, например там в 20-25 лет, то это считается нормой. Ничего страшного нет", — сказала Галлямова.
Она также отметила, что возрастную седину вылечить невозможно.
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