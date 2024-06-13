https://ria.ru/20240613/sber-1952517727.html

Акции "Сбербанка" упали на 3,81 процента после санкций США

Акции "Сбербанка" упали на 3,81 процента после санкций США - РИА Новости, 13.06.2024

Акции "Сбербанка" упали на 3,81 процента после санкций США

Акции "Сбербанка" падают на 3,81%, ВТБ – на 4,21%, Мосбиржи – на 12,36% после введенных санкций США на площадку, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T11:15

2024-06-13T11:15

2024-06-13T11:15

экономика

сша

россия

московская биржа

сбербанк россии

министерство финансов сша

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Акции "Сбербанка" падают на 3,81%, ВТБ – на 4,21%, Мосбиржи – на 12,36% после введенных санкций США на площадку, следует из данных Московской биржи. Обыкновенные акции "Сбербанка" к 10.01 падают на 3,81%, до 305,68 рубля, ВТБ – на 4,21%, до 1,899 копейки, Мосбиржи – на 12,36%, до 220,8 рубля. Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.

https://ria.ru/20240613/mosbirzha-1952490947.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, россия, московская биржа, сбербанк россии, министерство финансов сша, санкции в отношении россии