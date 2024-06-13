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Акции "Сбербанка" упали на 3,81 процента после санкций США - РИА Новости, 13.06.2024
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11:15 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/sber-1952517727.html
Акции "Сбербанка" упали на 3,81 процента после санкций США
Акции "Сбербанка" упали на 3,81 процента после санкций США - РИА Новости, 13.06.2024
Акции "Сбербанка" упали на 3,81 процента после санкций США
Акции "Сбербанка" падают на 3,81%, ВТБ – на 4,21%, Мосбиржи – на 12,36% после введенных санкций США на площадку, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T11:15
2024-06-13T11:15
экономика
сша
россия
московская биржа
сбербанк россии
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Акции "Сбербанка" падают на 3,81%, ВТБ – на 4,21%, Мосбиржи – на 12,36% после введенных санкций США на площадку, следует из данных Московской биржи. Обыкновенные акции "Сбербанка" к 10.01 падают на 3,81%, до 305,68 рубля, ВТБ – на 4,21%, до 1,899 копейки, Мосбиржи – на 12,36%, до 220,8 рубля. Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
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экономика, сша, россия, московская биржа, сбербанк россии, министерство финансов сша, санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Московская биржа, Сбербанк России, Министерство финансов США, Санкции в отношении России
Акции "Сбербанка" упали на 3,81 процента после санкций США

Акции "Сбербанка" упали на 3,81 процента, ВТБ — на 4,21 процента

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСтенд "Сбера"
Стенд Сбера - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Стенд "Сбера". Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Акции "Сбербанка" падают на 3,81%, ВТБ – на 4,21%, Мосбиржи – на 12,36% после введенных санкций США на площадку, следует из данных Московской биржи.
Обыкновенные акции "Сбербанка" к 10.01 падают на 3,81%, до 305,68 рубля, ВТБ – на 4,21%, до 1,899 копейки, Мосбиржи – на 12,36%, до 220,8 рубля.
Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.
С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов
Вчера, 10:03
 
ЭкономикаСШАРоссияМосковская биржаСбербанк РоссииМинистерство финансов СШАСанкции в отношении России
 
 
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