https://ria.ru/20240613/sber-1952517727.html
Акции "Сбербанка" упали на 3,81 процента после санкций США
Акции "Сбербанка" упали на 3,81 процента после санкций США - РИА Новости, 13.06.2024
Акции "Сбербанка" упали на 3,81 процента после санкций США
Акции "Сбербанка" падают на 3,81%, ВТБ – на 4,21%, Мосбиржи – на 12,36% после введенных санкций США на площадку, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T11:15
2024-06-13T11:15
2024-06-13T11:15
экономика
сша
россия
московская биржа
сбербанк россии
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886557755_0:0:3211:1807_1920x0_80_0_0_a99fdc3b46b19d6109998b0bac812484.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Акции "Сбербанка" падают на 3,81%, ВТБ – на 4,21%, Мосбиржи – на 12,36% после введенных санкций США на площадку, следует из данных Московской биржи. Обыкновенные акции "Сбербанка" к 10.01 падают на 3,81%, до 305,68 рубля, ВТБ – на 4,21%, до 1,899 копейки, Мосбиржи – на 12,36%, до 220,8 рубля. Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
https://ria.ru/20240613/mosbirzha-1952490947.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886557755_480:0:3211:2048_1920x0_80_0_0_72b093994ceb43eaf5637ad1e00cd9a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, московская биржа, сбербанк россии, министерство финансов сша, санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Московская биржа, Сбербанк России, Министерство финансов США, Санкции в отношении России
Акции "Сбербанка" упали на 3,81 процента после санкций США
Акции "Сбербанка" упали на 3,81 процента, ВТБ — на 4,21 процента