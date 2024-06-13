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Новые санкции США дадут импульс для развития BRICS Bridgе, считает эксперт - РИА Новости, 13.06.2024
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16:11 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/sanktsii-1952619429.html
Новые санкции США дадут импульс для развития BRICS Bridgе, считает эксперт
Новые санкции США дадут импульс для развития BRICS Bridgе, считает эксперт - РИА Новости, 13.06.2024
Новые санкции США дадут импульс для развития BRICS Bridgе, считает эксперт
Новые санкции США, ограничившие российскую биржевую торговлю, в частности, долларами, дадут импульс для развития системы платежей в рамках БРИКС BRICS Bridgе,... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:11
2024-06-13T16:11
экономика
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сша
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сергей суверов
брикс
московская биржа
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Новые санкции США, ограничившие российскую биржевую торговлю, в частности, долларами, дадут импульс для развития системы платежей в рамках БРИКС BRICS Bridgе, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов. Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Московская биржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. "Санкции против Мосбиржи мало связаны с подрывом позиций российского ВПК, о чем говорят в Вашингтоне, поэтому могут вызвать критику и непонимание у финансовых партнёров самих США. А это даст импульс для развития BRICS Bridgе", - считает Суверов. Ранее СМИ сообщили, что Россия предложила странам БРИКС и партнерам из объединения механизм трансграничных платежей через расчетную платформу BRICS Bridge. В целом же какого-то большого ущерба для российской экономики от новых санкций не последует, так как доля долларов и евро во внешнеторговых расчётах России не превышала 20-25% в последнее время, отмечает эксперт. Новые санкции будут способствовать дальнейшему вытеснению доллара и евро из финансового оборота РФ, заключил он.
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экономика, россия, сша, вашингтон (штат), сергей суверов, брикс, московская биржа, министерство финансов сша, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, США, Вашингтон (штат), Сергей Суверов, БРИКС, Московская биржа, Министерство финансов США, Санкции в отношении России
Новые санкции США дадут импульс для развития BRICS Bridgе, считает эксперт

Суверов: санкции США дадут импульс для развития системы платежей в рамках БРИКС

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Новые санкции США, ограничившие российскую биржевую торговлю, в частности, долларами, дадут импульс для развития системы платежей в рамках БРИКС BRICS Bridgе, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.
Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Московская биржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
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"Санкции против Мосбиржи мало связаны с подрывом позиций российского ВПК, о чем говорят в Вашингтоне, поэтому могут вызвать критику и непонимание у финансовых партнёров самих США. А это даст импульс для развития BRICS Bridgе", - считает Суверов.
Ранее СМИ сообщили, что Россия предложила странам БРИКС и партнерам из объединения механизм трансграничных платежей через расчетную платформу BRICS Bridge.
В целом же какого-то большого ущерба для российской экономики от новых санкций не последует, так как доля долларов и евро во внешнеторговых расчётах России не превышала 20-25% в последнее время, отмечает эксперт. Новые санкции будут способствовать дальнейшему вытеснению доллара и евро из финансового оборота РФ, заключил он.
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