https://ria.ru/20240613/sanktsii-1952619429.html

Новые санкции США дадут импульс для развития BRICS Bridgе, считает эксперт

Новые санкции США дадут импульс для развития BRICS Bridgе, считает эксперт - РИА Новости, 13.06.2024

Новые санкции США дадут импульс для развития BRICS Bridgе, считает эксперт

Новые санкции США, ограничившие российскую биржевую торговлю, в частности, долларами, дадут импульс для развития системы платежей в рамках БРИКС BRICS Bridgе,... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:11

2024-06-13T16:11

2024-06-13T16:11

экономика

россия

сша

вашингтон (штат)

сергей суверов

брикс

московская биржа

министерство финансов сша

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Новые санкции США, ограничившие российскую биржевую торговлю, в частности, долларами, дадут импульс для развития системы платежей в рамках БРИКС BRICS Bridgе, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов. Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Московская биржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. "Санкции против Мосбиржи мало связаны с подрывом позиций российского ВПК, о чем говорят в Вашингтоне, поэтому могут вызвать критику и непонимание у финансовых партнёров самих США. А это даст импульс для развития BRICS Bridgе", - считает Суверов. Ранее СМИ сообщили, что Россия предложила странам БРИКС и партнерам из объединения механизм трансграничных платежей через расчетную платформу BRICS Bridge. В целом же какого-то большого ущерба для российской экономики от новых санкций не последует, так как доля долларов и евро во внешнеторговых расчётах России не превышала 20-25% в последнее время, отмечает эксперт. Новые санкции будут способствовать дальнейшему вытеснению доллара и евро из финансового оборота РФ, заключил он.

https://ria.ru/20240607/briks-1951302692.html

https://ria.ru/20240325/briks-1935017090.html

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сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, сша, вашингтон (штат), сергей суверов, брикс, московская биржа, министерство финансов сша, санкции в отношении россии