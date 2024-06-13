https://ria.ru/20240613/sanktsii-1952575283.html

Британия ввела санкции против Московской биржи и СПБ Биржи

Британия ввела санкции против Московской биржи и СПБ Биржи - РИА Новости, 13.06.2024

Британия ввела санкции против Московской биржи и СПБ Биржи

Великобритания ввела санкции против Московской биржи и СПБ Биржи, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте британского правительства. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T14:07

2024-06-13T14:07

2024-06-13T16:12

великобритания

московская биржа

санкции в отношении россии

санкции

в мире

экономика

юрий денисов

"спб биржа"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952616802_0:159:3149:1930_1920x0_80_0_0_92f08b8c1ce0692223a048d593e77b8e.jpg

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против Московской биржи и СПБ Биржи, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте британского правительства. "Организации: Публичное акционерное общество "Группа Московская Биржа", … Публичное акционерное общество "СПБ Биржа", - говорится в обновленном санкционном списке.Под ограничительные меры также попали "Национальный расчетный депозитарий" и "Национальный клиринговый центр". Вместе с этим санкции были введены против председателя правления Мосбиржи Юрия Денисова.

https://ria.ru/20240613/valyuta-1952541188.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

великобритания, московская биржа, санкции в отношении россии, санкции, в мире, экономика, юрий денисов, "спб биржа"