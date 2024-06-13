https://ria.ru/20240613/sanktsii-1952575283.html
Британия ввела санкции против Московской биржи и СПБ Биржи
Британия ввела санкции против Московской биржи и СПБ Биржи - РИА Новости, 13.06.2024
Британия ввела санкции против Московской биржи и СПБ Биржи
Великобритания ввела санкции против Московской биржи и СПБ Биржи, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте британского правительства. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:07
2024-06-13T14:07
2024-06-13T16:12
великобритания
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"спб биржа"
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против Московской биржи и СПБ Биржи, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте британского правительства. "Организации: Публичное акционерное общество "Группа Московская Биржа", … Публичное акционерное общество "СПБ Биржа", - говорится в обновленном санкционном списке.Под ограничительные меры также попали "Национальный расчетный депозитарий" и "Национальный клиринговый центр". Вместе с этим санкции были введены против председателя правления Мосбиржи Юрия Денисова.
https://ria.ru/20240613/valyuta-1952541188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Великобритания, Московская биржа, Санкции в отношении России, Санкции, В мире, Экономика, Юрий Денисов, "СПБ биржа"
Британия ввела санкции против Московской биржи и СПБ Биржи
Великобритания ввела санкции против Мосбиржи, НРД, НКЦ, СПБ Биржи