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Британия ввела санкции против Московской биржи и СПБ Биржи - РИА Новости, 13.06.2024
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14:07 13.06.2024 (обновлено: 16:12 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/sanktsii-1952575283.html
Британия ввела санкции против Московской биржи и СПБ Биржи
Британия ввела санкции против Московской биржи и СПБ Биржи - РИА Новости, 13.06.2024
Британия ввела санкции против Московской биржи и СПБ Биржи
Великобритания ввела санкции против Московской биржи и СПБ Биржи, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте британского правительства. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:07
2024-06-13T16:12
великобритания
московская биржа
санкции в отношении россии
санкции
в мире
экономика
юрий денисов
"спб биржа"
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против Московской биржи и СПБ Биржи, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте британского правительства. "Организации: Публичное акционерное общество "Группа Московская Биржа", … Публичное акционерное общество "СПБ Биржа", - говорится в обновленном санкционном списке.Под ограничительные меры также попали "Национальный расчетный депозитарий" и "Национальный клиринговый центр". Вместе с этим санкции были введены против председателя правления Мосбиржи Юрия Денисова.
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великобритания, московская биржа, санкции в отношении россии, санкции, в мире, экономика, юрий денисов, "спб биржа"
Великобритания, Московская биржа, Санкции в отношении России, Санкции, В мире, Экономика, Юрий Денисов, "СПБ биржа"
Британия ввела санкции против Московской биржи и СПБ Биржи

Великобритания ввела санкции против Мосбиржи, НРД, НКЦ, СПБ Биржи

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина заходит в здание Московской биржи
Мужчина заходит в здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Мужчина заходит в здание Московской биржи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против Московской биржи и СПБ Биржи, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте британского правительства.
«
"Организации: Публичное акционерное общество "Группа Московская Биржа", … Публичное акционерное общество "СПБ Биржа", - говорится в обновленном санкционном списке.
Под ограничительные меры также попали "Национальный расчетный депозитарий" и "Национальный клиринговый центр". Вместе с этим санкции были введены против председателя правления Мосбиржи Юрия Денисова.
Пункт обмена валют - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
В Петербурге не наблюдается ажиотажа в обменниках
Вчера, 12:31
 
ВеликобританияМосковская биржаСанкции в отношении РоссииСанкцииВ миреЭкономикаЮрий Денисов"СПБ биржа"
 
 
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