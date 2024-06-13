Великобритания расширила список санкций против России
Великобритания внесла более 40 новых позиций в список санкций против России
© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Прохожие в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Великобритания расширила санкционный список и внесла в него ряд российских предприятий, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.
В частности, в санкционный список вошли Казанский государственный казенный пороховой завод, Тамбовский пороховой завод, компании "Русхимальянс" и "Сонатэк", машиностроительный завод "Арсенал", ФКП "Комбинат Каменский", машиностроительное предприятие "Механический завод", производитель и поставщик химсырья и продукции ООО "БИНА ГРУПП", следует из документа.
Также под ограничения попали страховая компания "Ингосстрах", "арктическая" дочка "Росатома" АО "Русатом Арктик", компания "Инновационный хаб", Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", "СПб Биржа", авиакомпания "Волга-Днепр", судоходная компания "Эко Шиппинг" и многие другие.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкциинанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.