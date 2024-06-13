https://ria.ru/20240613/sanktsii-1952573805.html

Великобритания расширила список санкций против России

Великобритания расширила список санкций против России - РИА Новости, 13.06.2024

Великобритания расширила список санкций против России

Великобритания расширила санкционный список и внесла в него ряд российских предприятий, следует из документа, опубликованного на сайте британского... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T14:03

2024-06-13T14:03

2024-06-13T15:11

великобритания

россия

экономика

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ингосстрах

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Великобритания расширила санкционный список и внесла в него ряд российских предприятий, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.В частности, в санкционный список вошли Казанский государственный казенный пороховой завод, Тамбовский пороховой завод, компании "Русхимальянс" и "Сонатэк", машиностроительный завод "Арсенал", ФКП "Комбинат Каменский", машиностроительное предприятие "Механический завод", производитель и поставщик химсырья и продукции ООО "БИНА ГРУПП", следует из документа.Также под ограничения попали страховая компания "Ингосстрах", "арктическая" дочка "Росатома" АО "Русатом Арктик", компания "Инновационный хаб", Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", "СПб Биржа", авиакомпания "Волга-Днепр", судоходная компания "Эко Шиппинг" и многие другие.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкциинанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240613/vstrecha-1952425453.html

великобритания

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

великобритания, россия, экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ингосстрах, санкции в отношении россии