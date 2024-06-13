https://ria.ru/20240613/sanktsii-1952470524.html

СМИ: Германия блокирует прогресс в переговорах о санкциях ЕС против России

СМИ: Германия блокирует прогресс в переговорах о санкциях ЕС против России - РИА Новости, 13.06.2024

СМИ: Германия блокирует прогресс в переговорах о санкциях ЕС против России

Германия блокирует ход переговоров о новом пакете санкций Евросоюза против России, сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T07:05

2024-06-13T07:05

2024-06-13T11:39

россия

германия

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владимир путин

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Германия блокирует ход переговоров о новом пакете санкций Евросоюза против России, сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники."Федеральное правительство (Германии. — Прим. ред.) блокирует прогресс в переговорах о следующем пакете санкций ЕС в отношении России. <...> Раздумья Германии и запросы на внесения изменений — решающая причина того, почему санкционные планы до сих пор не могли быть завершены", — говорится в материале со ссылкой на дипломатов в Брюсселе. По данным DPA, новые санкции будут направлены на борьбу с обходом действующих ограничений. Кроме того, планируется впервые ввести жесткие меры в отношении российского бизнеса, связанного со сжиженным природным газом (СПГ). Еврокомиссия хочет запретить отправку морем российского СПГ из некоторых портов, в том числе из бельгийского Зебрюгге в третьи страны.По словам собеседников агентства, Германия обеспокоена мерами, которые должны "усложнить обход санкций": ФРГ требует ограничить определенными товарами или вовсе вычеркнуть из планов пункт, касающийся ответственности филиалов предприятий в случае нарушения ограничений. По данным агентства, причиной этого, вероятно, служит опасение, что к ответственности в таком случае могут привлечь немецкие компании.Накануне издание Politico сообщило, что окончательное соглашение по кредиту для Киева на 50 миллиардов долларов, который планируют погашать из доходов от российских активов, будет отложено по меньшей мере до осени из-за разногласий между США и ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц, по данным издания, на саммите G7 отвергнут американское предложение по кредиту.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.

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https://ria.ru/20240613/antonov-1952458473.html

https://ria.ru/20231027/sanktsii-1905626859.html

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россия, германия, москва, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия