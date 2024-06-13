https://ria.ru/20240613/rybaki-1952473261.html

В Приморье ищут двух рыбаков, пропавших в море на лодке

В Приморье ищут двух рыбаков, пропавших в море на лодке - РИА Новости, 13.06.2024

В Приморье ищут двух рыбаков, пропавших в море на лодке

Спасатели на катере и вертолете ведут поиск двух рыбаков, пропавших в море на лодке в Кавалеровском районе Приморья, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T07:46

2024-06-13T07:46

2024-06-13T07:56

происшествия

кавалеровский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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ВЛАДИВОСТОК, 13 июн – РИА Новости. Спасатели на катере и вертолете ведут поиск двух рыбаков, пропавших в море на лодке в Кавалеровском районе Приморья, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ. "В воскресенье поступила информация, что в районе базы отдыха в бухте Нерпа терпят бедствие два человека на лодке. Спасатели оперативно прибыли на место, но никого не нашли. Пятые сутки продолжаются поиски, к ним привлечены катера и вертолет МЧС Ми-8", - сказал собеседник. Он отметил, что спасатели нашли лодку пропавших мужчин. Они сами еще не найдены.

https://ria.ru/20240427/rybaki-1942648401.html

кавалеровский район

россия

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происшествия, кавалеровский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш