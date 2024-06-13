https://ria.ru/20240613/ryba-1952486888.html
Тренд на снижение потребления рыбы переломлен, заявили в Роскачестве
Тренд на снижение потребления рыбы переломлен, заявили в Роскачестве - РИА Новости, 13.06.2024
Тренд на снижение потребления рыбы переломлен, заявили в Роскачестве
Тренд на снижение потребления рыбы в России был переломлен впервые за 5 лет - спрос на эту продукцию в первом квартале текущего года вырос, положительная... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T09:44
2024-06-13T09:44
2024-06-13T09:44
экономика
россия
максим протасов
роскачество
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Тренд на снижение потребления рыбы в России был переломлен впервые за 5 лет - спрос на эту продукцию в первом квартале текущего года вырос, положительная динамика ожидается и по году в целом, рассказал руководитель "Роскачества" Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. "За последние практически пять лет потребление рыбопродукции в стране сокращалось - на четверть. В том числе это было связано с тем, что молодежь не хочет готовить сама. Но мы с большой радостью можем сказать, что в первом квартале 2024 года уровень потребления рыбы в России впервые за продолжительное время вырос", - сообщил он. Протасов предположил, что это связано как с улучшением правил продажи данной продукции, так и с улучшением ее качества. "Мы верим в это, отрицательный тренд переломлен", - добавил он, отвечая на вопрос, продолжит ли расти потребление рыбы в России и дальше. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240528/ryba-1949024660.html
https://ria.ru/20240426/mikroplastik-1942399128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, максим протасов, роскачество
Экономика, Россия, Максим Протасов, Роскачество
Тренд на снижение потребления рыбы переломлен, заявили в Роскачестве
Протасов: тренд на снижение потребления рыбы переломлен впервые за пять лет
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Тренд на снижение потребления рыбы в России был переломлен впервые за 5 лет - спрос на эту продукцию в первом квартале текущего года вырос, положительная динамика ожидается и по году в целом, рассказал руководитель "Роскачества" Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
"За последние практически пять лет потребление рыбопродукции в стране сокращалось - на четверть. В том числе это было связано с тем, что молодежь не хочет готовить сама. Но мы с большой радостью можем сказать, что в первом квартале 2024 года уровень потребления рыбы в России впервые за продолжительное время вырос", - сообщил он.
Протасов предположил, что это связано как с улучшением правил продажи данной продукции, так и с улучшением ее качества. "Мы верим в это, отрицательный тренд переломлен", - добавил он, отвечая на вопрос, продолжит ли расти потребление рыбы в России и дальше.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.