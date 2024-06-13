https://ria.ru/20240613/rozysk-1952556691.html
Блогера и журналиста Макашенца* объявили в розыск
Блогера и журналиста Макашенца* объявили в розыск - РИА Новости, 13.06.2024
Блогера и журналиста Макашенца* объявили в розыск
МВД России объявило в розыск блогера и журналиста Александра Макашенца*, следует из базы ведомства. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:24
2024-06-13T13:24
2024-06-13T13:27
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952556009_440:109:1080:469_1920x0_80_0_0_23e9e21f780e058dd4a60b482fcaaa5c.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. МВД России объявило в розыск блогера и журналиста Александра Макашенца*, следует из базы ведомства. "Александр Юрьевич Макашенец*, 28.04.1993. Разыскивается по статье УК", - значится в базе розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не указывается. Макашенец* является ведущим "Популярной политики" на Youtube, у него также есть свой Youtube-канал "Макашенец". В феврале прошлого года Минюст РФ внес Макашенца* в реестр иноагентов, уточнив, что он проживает за границей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240613/lazareva-1952493934.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952556009_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_f50248cb5d9eeab66af1dbe7d5d0b2ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Блогера и журналиста Макашенца* объявили в розыск
МВД объявило в розыск блогера и журналиста Александра Макашенца
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. МВД России объявило в розыск блогера и журналиста Александра Макашенца*, следует из базы ведомства.
"Александр Юрьевич Макашенец*, 28.04.1993. Разыскивается по статье УК", - значится в базе розыска МВД РФ.
Статья, по которой он разыскивается, не указывается.
Макашенец* является ведущим "Популярной политики" на Youtube, у него также есть свой Youtube-канал "Макашенец".
В феврале прошлого года Минюст РФ внес Макашенца* в реестр иноагентов, уточнив, что он проживает за границей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента