https://ria.ru/20240613/rozysk-1952556691.html

Блогера и журналиста Макашенца* объявили в розыск

Блогера и журналиста Макашенца* объявили в розыск - РИА Новости, 13.06.2024

Блогера и журналиста Макашенца* объявили в розыск

МВД России объявило в розыск блогера и журналиста Александра Макашенца*, следует из базы ведомства. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T13:24

2024-06-13T13:24

2024-06-13T13:27

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. МВД России объявило в розыск блогера и журналиста Александра Макашенца*, следует из базы ведомства. "Александр Юрьевич Макашенец*, 28.04.1993. Разыскивается по статье УК", - значится в базе розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не указывается. Макашенец* является ведущим "Популярной политики" на Youtube, у него также есть свой Youtube-канал "Макашенец". В феврале прошлого года Минюст РФ внес Макашенца* в реестр иноагентов, уточнив, что он проживает за границей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240613/lazareva-1952493934.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)