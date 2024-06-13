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Блогера и журналиста Макашенца* объявили в розыск - РИА Новости, 13.06.2024
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13:24 13.06.2024 (обновлено: 13:27 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/rozysk-1952556691.html
Блогера и журналиста Макашенца* объявили в розыск
Блогера и журналиста Макашенца* объявили в розыск - РИА Новости, 13.06.2024
Блогера и журналиста Макашенца* объявили в розыск
МВД России объявило в розыск блогера и журналиста Александра Макашенца*, следует из базы ведомства. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:24
2024-06-13T13:27
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. МВД России объявило в розыск блогера и журналиста Александра Макашенца*, следует из базы ведомства. "Александр Юрьевич Макашенец*, 28.04.1993. Разыскивается по статье УК", - значится в базе розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не указывается. Макашенец* является ведущим "Популярной политики" на Youtube, у него также есть свой Youtube-канал "Макашенец". В феврале прошлого года Минюст РФ внес Макашенца* в реестр иноагентов, уточнив, что он проживает за границей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Блогера и журналиста Макашенца* объявили в розыск

МВД объявило в розыск блогера и журналиста Александра Макашенца

© Фото : Александр Макашенец Александр Макашенец*
Александр Макашенец* - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : Александр Макашенец
Александр Макашенец*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. МВД России объявило в розыск блогера и журналиста Александра Макашенца*, следует из базы ведомства.
"Александр Юрьевич Макашенец*, 28.04.1993. Разыскивается по статье УК", - значится в базе розыска МВД РФ.
Статья, по которой он разыскивается, не указывается.
Макашенец* является ведущим "Популярной политики" на Youtube, у него также есть свой Youtube-канал "Макашенец".
В феврале прошлого года Минюст РФ внес Макашенца* в реестр иноагентов, уточнив, что он проживает за границей.
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
МВД объявило в розыск телеведущую Лазареву*
Вчера, 10:16
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
 
РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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