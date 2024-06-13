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Источник: экс-командующего ВМС ВСУ Гайдука объявили в розыск в России - РИА Новости, 13.06.2024
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18:51 13.06.2024 (обновлено: 18:54 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/rozysk--1952684225.html
Источник: экс-командующего ВМС ВСУ Гайдука объявили в розыск в России
Источник: экс-командующего ВМС ВСУ Гайдука объявили в розыск в России - РИА Новости, 13.06.2024
Источник: экс-командующего ВМС ВСУ Гайдука объявили в розыск в России
Экс-командующий ВМС ВСУ Сергей Гайдук и бывший первый замкомандующего Нацгвардии Украины Владимир Кондратюк объявлены в розыск в России по уголовной статье,... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:51
2024-06-13T18:54
россия
украина
донбасс
сергей гайдук
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Экс-командующий ВМС ВСУ Сергей Гайдук и бывший первый замкомандующего Нацгвардии Украины Владимир Кондратюк объявлены в розыск в России по уголовной статье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Гайдук и Кондратюк объявлены в розыск по уголовной статье", - сказал собеседник агентства.Ранее в СК РФ сообщали, что заочные обвинения были предъявлены Гайдуку и Кондратюку. По версии следствия, под их руководством совершались многочисленные обстрелы Донбасса, в результате которых были ранены и погибли 166 человек, в том числе трое детей, а также были разрушены более 60 объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240607/timoshenko-1951550560.html
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россия, украина, донбасс, сергей гайдук, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Украина, Донбасс, Сергей Гайдук, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник: экс-командующего ВМС ВСУ Гайдука объявили в розыск в России

Бывшие глава ВМС и замкомандующего Нацгвардии Украины объявлены в розыск в РФ

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Экс-командующий ВМС ВСУ Сергей Гайдук и бывший первый замкомандующего Нацгвардии Украины Владимир Кондратюк объявлены в розыск в России по уголовной статье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Гайдук и Кондратюк объявлены в розыск по уголовной статье", - сказал собеседник агентства.
Ранее в СК РФ сообщали, что заочные обвинения были предъявлены Гайдуку и Кондратюку. По версии следствия, под их руководством совершались многочисленные обстрелы Донбасса, в результате которых были ранены и погибли 166 человек, в том числе трое детей, а также были разрушены более 60 объектов гражданской инфраструктуры.
Юлия Тимошенко
МВД России объявило в розыск Юлию Тимошенко
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РоссияУкраинаДонбассСергей ГайдукВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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