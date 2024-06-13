https://ria.ru/20240613/rozysk--1952684225.html
Источник: экс-командующего ВМС ВСУ Гайдука объявили в розыск в России
Источник: экс-командующего ВМС ВСУ Гайдука объявили в розыск в России - РИА Новости, 13.06.2024
Источник: экс-командующего ВМС ВСУ Гайдука объявили в розыск в России
Экс-командующий ВМС ВСУ Сергей Гайдук и бывший первый замкомандующего Нацгвардии Украины Владимир Кондратюк объявлены в розыск в России по уголовной статье,... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:51
2024-06-13T18:51
2024-06-13T18:54
россия
украина
донбасс
сергей гайдук
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_186:35:1282:652_1920x0_80_0_0_1402121af28e8660367d379f410035fb.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Экс-командующий ВМС ВСУ Сергей Гайдук и бывший первый замкомандующего Нацгвардии Украины Владимир Кондратюк объявлены в розыск в России по уголовной статье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Гайдук и Кондратюк объявлены в розыск по уголовной статье", - сказал собеседник агентства.Ранее в СК РФ сообщали, что заочные обвинения были предъявлены Гайдуку и Кондратюку. По версии следствия, под их руководством совершались многочисленные обстрелы Донбасса, в результате которых были ранены и погибли 166 человек, в том числе трое детей, а также были разрушены более 60 объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240607/timoshenko-1951550560.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_145:0:1284:854_1920x0_80_0_0_d6f91749023ea8679c70a3d0fb222d9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, донбасс, сергей гайдук, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Украина, Донбасс, Сергей Гайдук, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник: экс-командующего ВМС ВСУ Гайдука объявили в розыск в России
Бывшие глава ВМС и замкомандующего Нацгвардии Украины объявлены в розыск в РФ