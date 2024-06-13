https://ria.ru/20240613/rozysk--1952684225.html

Источник: экс-командующего ВМС ВСУ Гайдука объявили в розыск в России

Источник: экс-командующего ВМС ВСУ Гайдука объявили в розыск в России - РИА Новости, 13.06.2024

Источник: экс-командующего ВМС ВСУ Гайдука объявили в розыск в России

Экс-командующий ВМС ВСУ Сергей Гайдук и бывший первый замкомандующего Нацгвардии Украины Владимир Кондратюк объявлены в розыск в России по уголовной статье,... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:51

2024-06-13T18:51

2024-06-13T18:54

россия

украина

донбасс

сергей гайдук

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Экс-командующий ВМС ВСУ Сергей Гайдук и бывший первый замкомандующего Нацгвардии Украины Владимир Кондратюк объявлены в розыск в России по уголовной статье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Гайдук и Кондратюк объявлены в розыск по уголовной статье", - сказал собеседник агентства.Ранее в СК РФ сообщали, что заочные обвинения были предъявлены Гайдуку и Кондратюку. По версии следствия, под их руководством совершались многочисленные обстрелы Донбасса, в результате которых были ранены и погибли 166 человек, в том числе трое детей, а также были разрушены более 60 объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240607/timoshenko-1951550560.html

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украина

донбасс

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россия, украина, донбасс, сергей гайдук, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)