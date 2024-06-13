Премьер Нидерландов признал, что со временем нужен будет диалог с Россией
Рютте: в долгосрочной перспективе нужно будет выстраивать отношения с Россией
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
ГААГА, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о необходимости в долгосрочной перспективе найти способ выстраивания отношений с Россией.
"Сейчас Россия - наш противник, и мы должны обеспечить, чтобы Украина победила… Однако Россия - здесь (в Европе - ред.), она никуда не уйдет, и в долгосрочной перспективе мы должны, когда закончится война... найти форму отношений с Россией", - заявил Рютте на пресс-конференции с премьером Финляндии в Хельсинки. Трансляция мероприятия велась на сайте финского правительства. При этом глава нидерландского кабмина отметил, что пока сложно предсказать, как это будет выглядеть в будущем.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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