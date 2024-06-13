https://ria.ru/20240613/rossiya-1952593943.html

Премьер Нидерландов признал, что со временем нужен будет диалог с Россией

Премьер Нидерландов признал, что со временем нужен будет диалог с Россией - РИА Новости, 13.06.2024

Премьер Нидерландов признал, что со временем нужен будет диалог с Россией

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о необходимости в долгосрочной перспективе найти способ выстраивания отношений с Россией. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T15:00

2024-06-13T15:00

2024-06-13T15:26

нидерланды

россия

специальная военная операция на украине

в мире

марк рютте

украина

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ГААГА, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о необходимости в долгосрочной перспективе найти способ выстраивания отношений с Россией."Сейчас Россия - наш противник, и мы должны обеспечить, чтобы Украина победила… Однако Россия - здесь (в Европе - ред.), она никуда не уйдет, и в долгосрочной перспективе мы должны, когда закончится война... найти форму отношений с Россией", - заявил Рютте на пресс-конференции с премьером Финляндии в Хельсинки. Трансляция мероприятия велась на сайте финского правительства. При этом глава нидерландского кабмина отметил, что пока сложно предсказать, как это будет выглядеть в будущем.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240603/niderlandy-1950262465.html

https://ria.ru/20240531/naemnik-1949743522.html

нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нидерланды, россия, в мире, марк рютте, украина