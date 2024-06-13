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Премьер Нидерландов признал, что со временем нужен будет диалог с Россией - РИА Новости, 13.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:00 13.06.2024 (обновлено: 15:26 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/rossiya-1952593943.html
Премьер Нидерландов признал, что со временем нужен будет диалог с Россией
Премьер Нидерландов признал, что со временем нужен будет диалог с Россией - РИА Новости, 13.06.2024
Премьер Нидерландов признал, что со временем нужен будет диалог с Россией
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о необходимости в долгосрочной перспективе найти способ выстраивания отношений с Россией. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:00
2024-06-13T15:26
нидерланды
россия
специальная военная операция на украине
в мире
марк рютте
украина
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ГААГА, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о необходимости в долгосрочной перспективе найти способ выстраивания отношений с Россией."Сейчас Россия - наш противник, и мы должны обеспечить, чтобы Украина победила… Однако Россия - здесь (в Европе - ред.), она никуда не уйдет, и в долгосрочной перспективе мы должны, когда закончится война... найти форму отношений с Россией", - заявил Рютте на пресс-конференции с премьером Финляндии в Хельсинки. Трансляция мероприятия велась на сайте финского правительства. При этом глава нидерландского кабмина отметил, что пока сложно предсказать, как это будет выглядеть в будущем.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240603/niderlandy-1950262465.html
https://ria.ru/20240531/naemnik-1949743522.html
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нидерланды, россия, в мире, марк рютте, украина
Нидерланды, Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Марк Рютте, Украина
Премьер Нидерландов признал, что со временем нужен будет диалог с Россией

Рютте: в долгосрочной перспективе нужно будет выстраивать отношения с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
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ГААГА, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о необходимости в долгосрочной перспективе найти способ выстраивания отношений с Россией.
"Сейчас Россия - наш противник, и мы должны обеспечить, чтобы Украина победила… Однако Россия - здесь (в Европе - ред.), она никуда не уйдет, и в долгосрочной перспективе мы должны, когда закончится война... найти форму отношений с Россией", - заявил Рютте на пресс-конференции с премьером Финляндии в Хельсинки. Трансляция мероприятия велась на сайте финского правительства. При этом глава нидерландского кабмина отметил, что пока сложно предсказать, как это будет выглядеть в будущем.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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