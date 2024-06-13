https://ria.ru/20240613/rosgvardiya-1952474428.html

Опубликовано фото задержания устроившего стрельбу в Калужской области

Опубликовано фото задержания устроившего стрельбу в Калужской области - РИА Новости, 13.06.2024

Опубликовано фото задержания устроившего стрельбу в Калужской области

Росгвардия в Telegram-канале опубликовала фото задержания мужчины, устроившего стрельбу около монастыря Оптина пустынь в Калужской области. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T08:08

2024-06-13T08:08

2024-06-13T08:37

калужская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

оптина пустынь

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Росгвардия в Telegram-канале опубликовала фото задержания мужчины, устроившего стрельбу около монастыря Оптина пустынь в Калужской области."При нем находилось автоматическое оружие и боеприпасы. При задержании оружие сотрудниками Росгвардии не применялось. Стрелка передали сотрудникам полиции", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В среду правительство Калужской области сообщило, что неизвестный открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь, пострадала женщина, стрелявшего ищут. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что открывший стрельбу хотел ограбить проезжавший автомобиль. УМВД по региону сообщило детали произошедшего: около 21.00 мск в среду в дежурную часть поступило сообщение о том, что на дороге недалеко от монастыря Оптина Пустынь "неизвестный мужчина вышел из леса, произвел несколько выстрелов в сторону двух женщин, затем скрылся в лесу", одна из женщин получила касательное ранение, ей помогли на месте.

https://ria.ru/20240606/proisshestvie-1950941247.html

калужская область

оптина пустынь

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калужская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия, оптина пустынь