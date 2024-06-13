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Опубликовано фото задержания устроившего стрельбу в Калужской области - РИА Новости, 13.06.2024
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08:08 13.06.2024 (обновлено: 08:37 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/rosgvardiya-1952474428.html
Опубликовано фото задержания устроившего стрельбу в Калужской области
Опубликовано фото задержания устроившего стрельбу в Калужской области - РИА Новости, 13.06.2024
Опубликовано фото задержания устроившего стрельбу в Калужской области
Росгвардия в Telegram-канале опубликовала фото задержания мужчины, устроившего стрельбу около монастыря Оптина пустынь в Калужской области. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T08:08
2024-06-13T08:37
калужская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
оптина пустынь
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Росгвардия в Telegram-канале опубликовала фото задержания мужчины, устроившего стрельбу около монастыря Оптина пустынь в Калужской области."При нем находилось автоматическое оружие и боеприпасы. При задержании оружие сотрудниками Росгвардии не применялось. Стрелка передали сотрудникам полиции", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В среду правительство Калужской области сообщило, что неизвестный открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь, пострадала женщина, стрелявшего ищут. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что открывший стрельбу хотел ограбить проезжавший автомобиль. УМВД по региону сообщило детали произошедшего: около 21.00 мск в среду в дежурную часть поступило сообщение о том, что на дороге недалеко от монастыря Оптина Пустынь "неизвестный мужчина вышел из леса, произвел несколько выстрелов в сторону двух женщин, затем скрылся в лесу", одна из женщин получила касательное ранение, ей помогли на месте.
https://ria.ru/20240606/proisshestvie-1950941247.html
калужская область
оптина пустынь
РИА Новости
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калужская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия, оптина пустынь
Калужская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия, Оптина пустынь
Опубликовано фото задержания устроившего стрельбу в Калужской области

Росгвардия опубликовала фото задержания устроившего стрельбу в Калужской области

© РосгвардияФото задержания мужчины, устроившего стрельбу в Калужской области
Фото задержания мужчины, устроившего стрельбу в Калужской области
© Росгвардия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Росгвардия в Telegram-канале опубликовала фото задержания мужчины, устроившего стрельбу около монастыря Оптина пустынь в Калужской области.
«
"При нем находилось автоматическое оружие и боеприпасы. При задержании оружие сотрудниками Росгвардии не применялось. Стрелка передали сотрудникам полиции", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В среду правительство Калужской области сообщило, что неизвестный открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь, пострадала женщина, стрелявшего ищут. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что открывший стрельбу хотел ограбить проезжавший автомобиль. УМВД по региону сообщило детали произошедшего: около 21.00 мск в среду в дежурную часть поступило сообщение о том, что на дороге недалеко от монастыря Оптина Пустынь "неизвестный мужчина вышел из леса, произвел несколько выстрелов в сторону двух женщин, затем скрылся в лесу", одна из женщин получила касательное ранение, ей помогли на месте.
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Калужская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ПроисшествияОптина пустынь
 
 
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