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"Универсальный солдат". Российская армия захватила ценный трофей

"Универсальный солдат". Российская армия захватила ценный трофей - РИА Новости, 13.06.2024

"Универсальный солдат". Российская армия захватила ценный трофей

Страны НАТО продолжают "снабжать" Россию передовыми военными технологиями. В конце мая в зоне СВО удалось захватить роботизированную платформу THeMIS эстонского РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T08:00

2024-06-13T08:00

2024-06-13T08:08

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

эстония

лондон

ростех

нато

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Страны НАТО продолжают "снабжать" Россию передовыми военными технологиями. В конце мая в зоне СВО удалось захватить роботизированную платформу THeMIS эстонского производителя MILREM Robotics. Эта машина очень интересна для российской оборонки. Наземные дроны из Прибалтики — одни из самых продвинутых не только на Западе, но и во всем мире. О ценном трофее — в материале РИА Новости.Универсальный роботTHeMIS — одна из немногих военных разработок небольшой Эстонии, не имеющей собственной оборонной промышленности. MILREM Robotics впервые представила этого робота в 2015 году на выставке DSEI в Лондоне, а обновленную версию показали специалистам в 2019-м. THeMIS вызвал на Западе серьезный ажиотаж: в 2021 году к проекту подключились немецкий концерн Krauss-MaffeiWegmann и канадская компания Lumina Technology Partners. Десять стран НАТО уже закупили эти платформы для собственных вооруженных сил. Несколько единиц в 2022-м получила и Украина.THeMIS — это гусеничное беспилотное наземное транспортное средство с открытой архитектурой. Выпускается в трех вариантах. THeMIS Transport предназначен для доставки боеприпасов на передовую и эвакуации раненых с поля боя. Грузоподъемность — 1200 килограммов, значит, перевозит за раз до 25 артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.THeMIS Combat — боевая модификация. Оснащен пулеметами калибров 7,62 и 12,7 миллиметра, 40-миллиметровым автоматическим гранатометом, 30-миллиметровой скорострельной пушкой или противотанковым ракетным комплексом. Оружие стабилизировано — платформа способна вести огонь в движении. Имеются ночной прицел и тепловизор, позволяющие оператору работать в любое время суток на дистанции прямой видимости. Кроме того, на робот можно установить аппаратуру для обнаружения и обезвреживания мин и самодельных взрывных устройств.Третий вариант, THeMIS ISR, — разведчик. На нем много датчиков. Главная задача — обеспечить подразделения сухопутных войск информацией о происходящем на определенном участке фронта. Также используется в качестве ретранслятора радиосигнала, платформы радиоэлектронной борьбы и для подсветки цели лазерным лучом, что делает его очень эффективным в связке с высокоточными ударными комплексами.Интерес оборонкиШасси выполнено на основе двух боковых броневых корпусов с гусеничными движителями. Между ними — платформа для целевой нагрузки. Силовая установка — гибридная: дизель, аккумуляторная батарея и тяговые электромоторы. Гусеницы охватывают бортовые корпуса, над ними имеются полки для монтажа необходимых средств.Длина THeMIS — 2,4 метра, ширина — два, высота — 1,15. Снаряженная масса — 1635 килограммов. Скорость — до 20 километров в час. Все агрегаты силовой установки обеспечивают работу в течение 15 часов. Аккумуляторов без дизеля хватает на 90 минут. При монтаже тех или иных нагрузок продолжительность работы сокращается в соответствии с их потреблением энергии.Данные от видеокамер и различных датчиков "технического зрения" поступают в систему управления с высокой степенью автономности. Машина умеет определять особенности дороги и учитывать их. Предусмотрены режим самостоятельного движения по заданному маршруту и непосредственное управление оператором по радиоканалу.Роботизированные платформы THeMIS в различном оснащении неоднократно участвовали в учениях как в Эстонии, так и за ее пределами, в том числе проводившихся под эгидой НАТО. Разработка считается очень перспективной.Российских специалистов в THeMIS интересует многое. Гибридная силовая установка, обеспечивающая длительную работу. Система управления и связанное с ней оборудование (конечно, для полного комплекта было бы неплохо захватить и пульт оператора, но главное все же — сама платформа). Легкое, но прочное бронирование, которое не обременяет и позволяет развивать немалую для наземных робототехнических комплексов скорость. И это далеко не все. Нет сомнений, что та информация, которую извлекут инженеры из боевого трофея, пойдет на благо отечественного ВПК.Ответ РоссииВ зоне СВО российские войска применяют наземные роботизированные платформы нескольких типов. Например, "Уран-6" — эти гусеничные беспилотники помогали при разминировании Мариуполя и "Азовстали". На машины устанавливали разные минные тралы.Дебютировала в Донбассе и более продвинутая разработка — комплекс "Маркер", и в колесном, и в гусеничном вариантах. Оснащается как оружием — пулеметами, автоматическими пушками, гранатометами, так и разведывательным оборудованием, которое позволяет наблюдать обстановку в видимом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах.В разработке еще несколько моделей. В частности, гусеничный комплекс "Депеша". По утверждению "Ростеха", это первый в мире наземный FPV-дрон. Оператор в специальных очках через камеру беспилотника управляет им с особой точностью."Депеша" — одноразовая платформа. Предполагается нагружать ее взрывчаткой и отправлять в сторону противника для дистанционного самоподрыва. Грузоподъемности в 150 килограммов достаточно для уничтожения даже сильно укрепленных позиций.А "Багги" от ВНИИ "Сигнал" берет на борт уже 250 килограммов. По фугасному воздействию этот дрон сравним с авиабомбами ФАБ-250, которые сыграли большую роль в освобождении в том числе Авдеевки. Комплекс разгоняется до 40 километров в час, что в сочетании с малыми габаритами затрудняет его поражение огнем противника. А запас хода — 45 километров."Импульс-М" компаний "Гумич" и "Ростехом" перевозит до тонны. Может ставить и снимать мины, транспортировать боеприпасы, эвакуировать раненых, бить по бронетехнике противника из ПТРК. Особенность системы — полностью российский модуль управления с искусственным интеллектом, позволяющим аппарату во многих ситуациях действовать самостоятельно. К примеру, "Импульс-М" в случае нарушения канала связи с оператором возвращается к месту старта по точкам на местности, зафиксированным в бортовом компьютере.В общем, трофейный наземный дрон нам как нельзя кстати. Россия активно занимается беспилотными системами, и любой западный образец для отечественной оборонки — на вес золота. THeMIS теперь поможет создать более эффективные средства для борьбы с вражескими роботами и придаст импульс для разработки более совершенных собственных боевых комплексов.

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, россия, эстония, лондон, ростех, нато