https://ria.ru/20240613/reysy-1952737801.html
Задержанные в аэропорту Махачкалы рейсы вылетели
Задержанные в аэропорту Махачкалы рейсы вылетели - РИА Новости, 13.06.2024
Задержанные в аэропорту Махачкалы рейсы вылетели
Задержанные в аэропорту Махачкалы из-за ливня и грозы рейсы вылетели, сообщил РИА Новости гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T23:21
2024-06-13T23:21
2024-06-13T23:30
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 13 июн - РИА Новости. Задержанные в аэропорту Махачкалы из-за ливня и грозы рейсы вылетели, сообщил РИА Новости гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов."Все задержанные рейсы благополучно вылетели", – сказал Рамазанов.Ранее Рамазанов сообщил РИА Новости, что в четверг вечером вылет нескольких рейсов из аэропорта Махачкалы пришлось задержать из-за сильного ливня с грозой и ветром.
https://ria.ru/20240613/makhachkala-1952732133.html
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махачкала, происшествия
Задержанные в аэропорту Махачкалы рейсы вылетели
Задержанные в аэропорту Махачкалы из-за ливня и грозы рейсы вылетели
МАХАЧКАЛА, 13 июн - РИА Новости. Задержанные в аэропорту Махачкалы из-за ливня и грозы рейсы вылетели, сообщил РИА Новости гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов.
"Все задержанные рейсы благополучно вылетели", – сказал Рамазанов.
Ранее Рамазанов сообщил РИА Новости, что в четверг вечером вылет нескольких рейсов из аэропорта Махачкалы пришлось задержать из-за сильного ливня с грозой и ветром.