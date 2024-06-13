https://ria.ru/20240613/reysy-1952737801.html

Задержанные в аэропорту Махачкалы рейсы вылетели

Задержанные в аэропорту Махачкалы рейсы вылетели - РИА Новости, 13.06.2024

Задержанные в аэропорту Махачкалы рейсы вылетели

Задержанные в аэропорту Махачкалы из-за ливня и грозы рейсы вылетели, сообщил РИА Новости гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T23:21

2024-06-13T23:21

2024-06-13T23:30

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 13 июн - РИА Новости. Задержанные в аэропорту Махачкалы из-за ливня и грозы рейсы вылетели, сообщил РИА Новости гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов."Все задержанные рейсы благополучно вылетели", – сказал Рамазанов.Ранее Рамазанов сообщил РИА Новости, что в четверг вечером вылет нескольких рейсов из аэропорта Махачкалы пришлось задержать из-за сильного ливня с грозой и ветром.

https://ria.ru/20240613/makhachkala-1952732133.html

махачкала

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махачкала, происшествия