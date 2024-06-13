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Boeing расследует новую неисправность у самолетов 787 Dreamliner, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2024
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19:07 13.06.2024 (обновлено: 19:09 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/reuters-1952692669.html
Boeing расследует новую неисправность у самолетов 787 Dreamliner, пишут СМИ
Boeing расследует новую неисправность у самолетов 787 Dreamliner, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2024
Boeing расследует новую неисправность у самолетов 787 Dreamliner, пишут СМИ
Американская аэрокосмическая корпорация Boeing занимается расследованием новой неисправности, обнаруженной у самолетов Boieng 787 Dreamliner, которая связана с... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:07
2024-06-13T19:09
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing занимается расследованием новой неисправности, обнаруженной у самолетов Boieng 787 Dreamliner, которая связана с неправильной установкой крепежа для фюзеляжей, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что компания Boeing рекомендовала авиакомпаниям проверить кресла в кабине пилотов на самолетах 787 Dreamliner после того, как стало известно, что инцидент с самолетом авиакомпании Latam, в результате которого пострадали около 50 человек, был вызван нажатием кнопки на кресле пилота. В начале мая газета писала, что федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало новое расследование в отношении корпорации Boeing после того, как стало известно, что ее сотрудники могли пропустить некоторые проверки самолетов Boeing 787 Dreamliner и подделали отчеты. "Boeing расследует новую проблему качества, возникшую у 787 Dreamliner, после того, как она обнаружила, что сотни крепежных деталей были неправильно установлены в фюзеляжах некоторых непоставленных самолетов 787 Dreamliner", - говорится в сообщении агентства. Источники агентства отметили, что непосредственной угрозы безопасности полетов нет, но компания проведет расследование неисправности и примет соответствующие решения. В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Например, пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США. Также телеканал ABC News сообщал, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines рейса Денвер-Хьюстон совершил экстренную посадку в США из-за срыва обшивки одного из двигателей. Ранее газета New York Times сообщала, что компания Boeing не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 Max. По данным издания, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems нарушили многие требования по контролю качества при сборке самолетов.
https://ria.ru/20240312/boeing-1932407422.html
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в мире, технологии, сша, анджей дуда, faa, southwest airlines, boeing 787, boeing 737-800
В мире, Технологии, США, Анджей Дуда, FAA, Southwest Airlines, Boeing 787, Boeing 737-800
Boeing расследует новую неисправность у самолетов 787 Dreamliner, пишут СМИ

Reuters: Boeing расследует новую неисправность у самолетов 787 Dreamliner

CC BY 2.0 / Mark Harkin Boeing 787-9 Virgin / Boeing 787-9 Dreamliner Virgin AtlanticСамолет Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Virgin Atlantic
Самолет Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Virgin Atlantic - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
CC BY 2.0 / Mark Harkin Boeing 787-9 Virgin / Boeing 787-9 Dreamliner Virgin Atlantic
Самолет Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Virgin Atlantic. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing занимается расследованием новой неисправности, обнаруженной у самолетов Boieng 787 Dreamliner, которая связана с неправильной установкой крепежа для фюзеляжей, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что компания Boeing рекомендовала авиакомпаниям проверить кресла в кабине пилотов на самолетах 787 Dreamliner после того, как стало известно, что инцидент с самолетом авиакомпании Latam, в результате которого пострадали около 50 человек, был вызван нажатием кнопки на кресле пилота. В начале мая газета писала, что федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало новое расследование в отношении корпорации Boeing после того, как стало известно, что ее сотрудники могли пропустить некоторые проверки самолетов Boeing 787 Dreamliner и подделали отчеты.
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"Boeing расследует новую проблему качества, возникшую у 787 Dreamliner, после того, как она обнаружила, что сотни крепежных деталей были неправильно установлены в фюзеляжах некоторых непоставленных самолетов 787 Dreamliner", - говорится в сообщении агентства.
Источники агентства отметили, что непосредственной угрозы безопасности полетов нет, но компания проведет расследование неисправности и примет соответствующие решения.
В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Например, пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США. Также телеканал ABC News сообщал, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines рейса Денвер-Хьюстон совершил экстренную посадку в США из-за срыва обшивки одного из двигателей.
Ранее газета New York Times сообщала, что компания Boeing не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 Max. По данным издания, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems нарушили многие требования по контролю качества при сборке самолетов.
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