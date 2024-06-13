https://ria.ru/20240613/restavratsiya-1952566965.html
Мемориал Малая земля в Новороссийске реставрируют с 2024 до 2026 года
Мемориал Малая земля в Новороссийске реставрируют с 2024 до 2026 года - РИА Новости, 13.06.2024
Мемориал Малая земля в Новороссийске реставрируют с 2024 до 2026 года
Мемориал Малая земля в Новороссийске планируют реставрировать с 2024 до 2026 года, стоимость работ всех объектов и прилегающей территории мемориального... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:45
2024-06-13T13:45
2024-06-13T13:45
краснодарский край
новороссийск
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мемориал Малая земля в Новороссийске планируют реставрировать с 2024 до 2026 года, стоимость работ всех объектов и прилегающей территории мемориального комплекса составит около 450 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. "Частично увидеть результаты можно будет уже в будущем году. Работы затронут сам комплекс, где располагается галерея боевой славы, памятник "Стела", "Плачущий камень" и композицию "Венок", а также музей военной техники под открытым небом", - говорится в сообщении. Планируется не просто провести реставрацию плит облицовки, но и большой комплекс работ по укреплению каркаса памятника. При этом мемориал будут реставрировать не только снаружи, но и внутри. Приведут в порядок лестничные марши, стены, перегородки, архитектурные элементы. Основательный ремонт ждет скульптуру "Десантники" на фасаде мемориала. Ее очистят от коррозии, укрепят конструкцию изнутри и обработают защитными ингибиторами, выполнят патинирование. Преобразится и территория вокруг мемориала – будут заменены пришедшие в негодность плиты и блоки красного гранита, планируется восстановить водоснабжение памятника "Плачущий камень". На памятнике "Стела" заменят бетонное основание и облицовку, новые гранитные плиты украсят площадку и лестницу у основания памятника. У музея военной техники под открытым небом появится новое металлическое ограждение, площадку музея заасфальтируют. Уточняется, что срок окончания реализации проекта – вторая половина 2026 года. Это связано с масштабностью работ. Также в проект реконструкции по просьбе горожан включили установку туалета недалеко от комплекса.
https://ria.ru/20240612/memorial-1952363976.html
https://ria.ru/20231127/nakhodki-1912243910.html
https://ria.ru/20231026/shkola-1905281201.html
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РИА Новости
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новороссийск, краснодарский край
Краснодарский край, Новороссийск, Краснодарский край
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мемориал Малая земля в Новороссийске планируют реставрировать с 2024 до 2026 года, стоимость работ всех объектов и прилегающей территории мемориального комплекса составит около 450 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«
"Частично увидеть результаты можно будет уже в будущем году. Работы затронут сам комплекс, где располагается галерея боевой славы, памятник "Стела", "Плачущий камень" и композицию "Венок", а также музей военной техники под открытым небом", - говорится в сообщении.
Планируется не просто провести реставрацию плит облицовки, но и большой комплекс работ по укреплению каркаса памятника. При этом мемориал будут реставрировать не только снаружи, но и внутри. Приведут в порядок лестничные марши, стены, перегородки, архитектурные элементы.
Основательный ремонт ждет скульптуру "Десантники" на фасаде мемориала. Ее очистят от коррозии, укрепят конструкцию изнутри и обработают защитными ингибиторами, выполнят патинирование. Преобразится и территория вокруг мемориала – будут заменены пришедшие в негодность плиты и блоки красного гранита, планируется восстановить водоснабжение памятника "Плачущий камень".
На памятнике "Стела" заменят бетонное основание и облицовку, новые гранитные плиты украсят площадку и лестницу у основания памятника. У музея военной техники под открытым небом появится новое металлическое ограждение, площадку музея заасфальтируют.
Уточняется, что срок окончания реализации проекта – вторая половина 2026 года. Это связано с масштабностью работ.
Также в проект реконструкции по просьбе горожан включили установку туалета недалеко от комплекса.