Рейтинг@Mail.ru
Мемориал Малая земля в Новороссийске реставрируют с 2024 до 2026 года - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
13:45 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/restavratsiya-1952566965.html
Мемориал Малая земля в Новороссийске реставрируют с 2024 до 2026 года
Мемориал Малая земля в Новороссийске реставрируют с 2024 до 2026 года - РИА Новости, 13.06.2024
Мемориал Малая земля в Новороссийске реставрируют с 2024 до 2026 года
Мемориал Малая земля в Новороссийске планируют реставрировать с 2024 до 2026 года, стоимость работ всех объектов и прилегающей территории мемориального... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:45
2024-06-13T13:45
краснодарский край
новороссийск
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952565255_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2b1cfc7f1d9344019b030fc9b5e37dad.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мемориал Малая земля в Новороссийске планируют реставрировать с 2024 до 2026 года, стоимость работ всех объектов и прилегающей территории мемориального комплекса составит около 450 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. "Частично увидеть результаты можно будет уже в будущем году. Работы затронут сам комплекс, где располагается галерея боевой славы, памятник "Стела", "Плачущий камень" и композицию "Венок", а также музей военной техники под открытым небом", - говорится в сообщении. Планируется не просто провести реставрацию плит облицовки, но и большой комплекс работ по укреплению каркаса памятника. При этом мемориал будут реставрировать не только снаружи, но и внутри. Приведут в порядок лестничные марши, стены, перегородки, архитектурные элементы. Основательный ремонт ждет скульптуру "Десантники" на фасаде мемориала. Ее очистят от коррозии, укрепят конструкцию изнутри и обработают защитными ингибиторами, выполнят патинирование. Преобразится и территория вокруг мемориала – будут заменены пришедшие в негодность плиты и блоки красного гранита, планируется восстановить водоснабжение памятника "Плачущий камень". На памятнике "Стела" заменят бетонное основание и облицовку, новые гранитные плиты украсят площадку и лестницу у основания памятника. У музея военной техники под открытым небом появится новое металлическое ограждение, площадку музея заасфальтируют. Уточняется, что срок окончания реализации проекта – вторая половина 2026 года. Это связано с масштабностью работ. Также в проект реконструкции по просьбе горожан включили установку туалета недалеко от комплекса.
https://ria.ru/20240612/memorial-1952363976.html
https://ria.ru/20231127/nakhodki-1912243910.html
https://ria.ru/20231026/shkola-1905281201.html
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952565255_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9b1f123fd40902188b2212f052d15899.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новороссийск, краснодарский край
Краснодарский край, Новороссийск, Краснодарский край

Мемориал Малая земля в Новороссийске реставрируют с 2024 до 2026 года

© Фото : пресс-служба администрация муниципалитета НовороссийскМемориал Малая земля в Новороссийске реконструируют к 2026 году
Мемориал Малая земля в Новороссийске реконструируют к 2026 году - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : пресс-служба администрация муниципалитета Новороссийск
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мемориал Малая земля в Новороссийске планируют реставрировать с 2024 до 2026 года, стоимость работ всех объектов и прилегающей территории мемориального комплекса составит около 450 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«
"Частично увидеть результаты можно будет уже в будущем году. Работы затронут сам комплекс, где располагается галерея боевой славы, памятник "Стела", "Плачущий камень" и композицию "Венок", а также музей военной техники под открытым небом", - говорится в сообщении.
Мемориал Малая земля в городе Новороссийск - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Власти Кубани восстановят мемориал "Малая земля" в Новороссийске
12 июня, 14:23
Планируется не просто провести реставрацию плит облицовки, но и большой комплекс работ по укреплению каркаса памятника. При этом мемориал будут реставрировать не только снаружи, но и внутри. Приведут в порядок лестничные марши, стены, перегородки, архитектурные элементы.
Основательный ремонт ждет скульптуру "Десантники" на фасаде мемориала. Ее очистят от коррозии, укрепят конструкцию изнутри и обработают защитными ингибиторами, выполнят патинирование. Преобразится и территория вокруг мемориала – будут заменены пришедшие в негодность плиты и блоки красного гранита, планируется восстановить водоснабжение памятника "Плачущий камень".
На памятнике "Стела" заменят бетонное основание и облицовку, новые гранитные плиты украсят площадку и лестницу у основания памятника. У музея военной техники под открытым небом появится новое металлическое ограждение, площадку музея заасфальтируют.
Патроны времен Великой Отечественной войны, найденные на месте строительства транспортной развязки в поселке Верхнебаканский в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
На Кубани сообщили о находках при возведении развязки
27 ноября 2023, 21:57
Уточняется, что срок окончания реализации проекта – вторая половина 2026 года. Это связано с масштабностью работ.
Также в проект реконструкции по просьбе горожан включили установку туалета недалеко от комплекса.
Вид на город Новороссийск - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
В Новороссийске возводят школу на раскопках памятника культуры
26 октября 2023, 04:03
 
Краснодарский крайНовороссийскКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала