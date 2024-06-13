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В РПЦ объяснили нюансы закона о запрете приватизации религиозных объектов - РИА Новости, 13.06.2024
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Религия
 
17:18 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/religioznye-1952641315.html
В РПЦ объяснили нюансы закона о запрете приватизации религиозных объектов
В РПЦ объяснили нюансы закона о запрете приватизации религиозных объектов - РИА Новости, 13.06.2024
В РПЦ объяснили нюансы закона о запрете приватизации религиозных объектов
Закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения сделает недействительными сделки по приватизации религиозных объектов с 14 декабря 2010 года, но... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:18
2024-06-13T17:18
религия
санкт-петербург
московская патриархия
госдума рф
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения сделает недействительными сделки по приватизации религиозных объектов с 14 декабря 2010 года, но это не коснется жилых помещений, в отношении которых заключен предусмотренный законом договор, сказала РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).Госдума 11 июня приняла во втором и третьем чтении закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения, который был разработан по инициативе Русской православной церкви (РПЦ). Согласно ему, сделки приватизации с религиозным имуществом являются недействительными. Сейчас законодательство фактически допускает продажу государством или органом местного самоуправления такого имущества частному собственнику.Закон, по словам игумении Ксении, устанавливает запрет на приватизацию государственного и муниципального имущества религиозного назначения. Недействительными по новому закону являются сделки приватизации имущества религиозного назначения, заключенные после 14 декабря 2010 года, когда вступил в силу Федеральный закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности"."Правило о недействительности сделок приватизации имущества религиозного назначения не распространяется на жилые помещения, в отношении которых на день вступления в силу настоящего Федерального закона заключен договор передачи жилого помещения", – добавила игумения. Такой договор, по ее словам, предусмотрен статьей 7 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-I "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации".Как показывает практика, добавила игумения Ксения, храмы и иная недвижимость религиозного назначения продолжают отчуждаться в собственность частных лиц и сторонних организаций, в результате чего храмы продолжают использоваться для размещения торговых центров, банков и офисов, что недопустимо и оскорбляет религиозные чувства верующих. Среди примеров этого она назвала здание московского храма во имя иконы Богоматери "Всех Скорбящих Радость" на Большой Серпуховской улице, в котором размещены предприятия химчистки, ремонта одежды и оказания услуг по пожарной безопасности, подворья Пюхтицкого монастыря с церковью иконы Божией Матери Тихвинской, в Санкт-Петербурге на улице Карташихина, использующееся как бизнес-центр, и здание Никольской церкви в татарстанском селе Пестрецы, в котором расположен торговый центр.
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санкт-петербург, московская патриархия, госдума рф, русская православная церковь, религия
Религия, Санкт-Петербург, Московская Патриархия, Госдума РФ, Русская православная церковь, Религия
В РПЦ объяснили нюансы закона о запрете приватизации религиозных объектов

Закон о запрете приватизации религиозных объектов не коснется жилых помещений

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкКупол храма Воскресения Христова Спас на Крови в Санкт-Петербурге
Купол храма Воскресения Христова Спас на Крови в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения сделает недействительными сделки по приватизации религиозных объектов с 14 декабря 2010 года, но это не коснется жилых помещений, в отношении которых заключен предусмотренный законом договор, сказала РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Госдума 11 июня приняла во втором и третьем чтении закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения, который был разработан по инициативе Русской православной церкви (РПЦ). Согласно ему, сделки приватизации с религиозным имуществом являются недействительными. Сейчас законодательство фактически допускает продажу государством или органом местного самоуправления такого имущества частному собственнику.
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Закон, по словам игумении Ксении, устанавливает запрет на приватизацию государственного и муниципального имущества религиозного назначения. Недействительными по новому закону являются сделки приватизации имущества религиозного назначения, заключенные после 14 декабря 2010 года, когда вступил в силу Федеральный закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности".
"Правило о недействительности сделок приватизации имущества религиозного назначения не распространяется на жилые помещения, в отношении которых на день вступления в силу настоящего Федерального закона заключен договор передачи жилого помещения", – добавила игумения. Такой договор, по ее словам, предусмотрен статьей 7 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-I "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации".
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Как показывает практика, добавила игумения Ксения, храмы и иная недвижимость религиозного назначения продолжают отчуждаться в собственность частных лиц и сторонних организаций, в результате чего храмы продолжают использоваться для размещения торговых центров, банков и офисов, что недопустимо и оскорбляет религиозные чувства верующих. Среди примеров этого она назвала здание московского храма во имя иконы Богоматери "Всех Скорбящих Радость" на Большой Серпуховской улице, в котором размещены предприятия химчистки, ремонта одежды и оказания услуг по пожарной безопасности, подворья Пюхтицкого монастыря с церковью иконы Божией Матери Тихвинской, в Санкт-Петербурге на улице Карташихина, использующееся как бизнес-центр, и здание Никольской церкви в татарстанском селе Пестрецы, в котором расположен торговый центр.
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