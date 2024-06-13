https://ria.ru/20240613/rekonstruktsiya-1952706293.html

Московские коммунальщики завершают реконструкцию сквера в Луганске

Московские коммунальщики завершают реконструкцию сквера в Луганске - РИА Новости, 13.06.2024

Московские коммунальщики завершают реконструкцию сквера в Луганске

Московские коммунальщики завершают реконструкцию сквера Героев Великой Отечественной войны в центре Луганска, сообщил РИА Новости ведущий специалист столичной... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T19:59

2024-06-13T19:59

2024-06-13T19:59

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ЛУГАНСК, 13 июн — РИА Новости. Московские коммунальщики завершают реконструкцию сквера Героев Великой Отечественной войны в центре Луганска, сообщил РИА Новости ведущий специалист столичной инженерной компании Алексей Агарков. "Идут работы по реконструкции сквера героев Великой Отечественной войны в городе Луганск. Общая площадь составляет 5,2 гектара. Работы проводятся с февраля 2024 года и ориентировочно по июль текущего года", - сказал РИА Новости собеседник агентства. По его словам, строителям предстоит произвести работы по обновлению 15 тысяч квадратных метров брусчатки, благоустроить около 20 тысяч квадратных метров газонов, реконструировать фонтан, обустроить зоны отдыха, фотозоны и отдельные площадки художников. Как уточнил Агарков, в работе задействовано более 100 человек и около 20 единиц техники. "Очень много людей подходит к нам в процессе работы, интересуется, что мы здесь делаем, каким образом мы благоустраиваем сквер, и очень благодарят за нашу работу", - рассказал специалист. В июне 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов подписали декларацию об установлении побратимских связей между городами. Благодаря соглашению с Москвой начата реализация программы по восстановлению и ремонту зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры на территории города.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, луганск, москва, сергей собянин, манолис пилавов