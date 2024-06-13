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Московские коммунальщики завершают реконструкцию сквера в Луганске - РИА Новости, 13.06.2024
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19:59 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/rekonstruktsiya-1952706293.html
Московские коммунальщики завершают реконструкцию сквера в Луганске
Московские коммунальщики завершают реконструкцию сквера в Луганске - РИА Новости, 13.06.2024
Московские коммунальщики завершают реконструкцию сквера в Луганске
Московские коммунальщики завершают реконструкцию сквера Героев Великой Отечественной войны в центре Луганска, сообщил РИА Новости ведущий специалист столичной... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:59
2024-06-13T19:59
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ЛУГАНСК, 13 июн — РИА Новости. Московские коммунальщики завершают реконструкцию сквера Героев Великой Отечественной войны в центре Луганска, сообщил РИА Новости ведущий специалист столичной инженерной компании Алексей Агарков. "Идут работы по реконструкции сквера героев Великой Отечественной войны в городе Луганск. Общая площадь составляет 5,2 гектара. Работы проводятся с февраля 2024 года и ориентировочно по июль текущего года", - сказал РИА Новости собеседник агентства. По его словам, строителям предстоит произвести работы по обновлению 15 тысяч квадратных метров брусчатки, благоустроить около 20 тысяч квадратных метров газонов, реконструировать фонтан, обустроить зоны отдыха, фотозоны и отдельные площадки художников. Как уточнил Агарков, в работе задействовано более 100 человек и около 20 единиц техники. "Очень много людей подходит к нам в процессе работы, интересуется, что мы здесь делаем, каким образом мы благоустраиваем сквер, и очень благодарят за нашу работу", - рассказал специалист. В июне 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов подписали декларацию об установлении побратимских связей между городами. Благодаря соглашению с Москвой начата реализация программы по восстановлению и ремонту зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры на территории города.
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общество, городское хозяйство москвы, луганск, москва, сергей собянин, манолис пилавов
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Луганск, Москва, Сергей Собянин, Манолис Пилавов

Московские коммунальщики завершают реконструкцию сквера в Луганске

© Фото : Telegram/Администрации города Луганска Проект реконструкции сквера героев ВОВ в Луганске
Проект реконструкции сквера героев ВОВ в Луганске - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : Telegram/Администрации города Луганска
Проект реконструкции сквера героев ВОВ в Луганске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 июн — РИА Новости. Московские коммунальщики завершают реконструкцию сквера Героев Великой Отечественной войны в центре Луганска, сообщил РИА Новости ведущий специалист столичной инженерной компании Алексей Агарков.
«
"Идут работы по реконструкции сквера героев Великой Отечественной войны в городе Луганск. Общая площадь составляет 5,2 гектара. Работы проводятся с февраля 2024 года и ориентировочно по июль текущего года", - сказал РИА Новости собеседник агентства.
По его словам, строителям предстоит произвести работы по обновлению 15 тысяч квадратных метров брусчатки, благоустроить около 20 тысяч квадратных метров газонов, реконструировать фонтан, обустроить зоны отдыха, фотозоны и отдельные площадки художников. Как уточнил Агарков, в работе задействовано более 100 человек и около 20 единиц техники.
«
"Очень много людей подходит к нам в процессе работы, интересуется, что мы здесь делаем, каким образом мы благоустраиваем сквер, и очень благодарят за нашу работу", - рассказал специалист.
В июне 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов подписали декларацию об установлении побратимских связей между городами. Благодаря соглашению с Москвой начата реализация программы по восстановлению и ремонту зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры на территории города.
Донецк - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Собянин рассказал о планах восстановительных работ в Донецке и Луганске
12 февраля, 07:32
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыЛуганскМоскваСергей СобянинМанолис Пилавов
 
 
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