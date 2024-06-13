В Красноярске семилетний ребенок умер во время стоматологических процедур
В Красноярске семилетний ребенок умер во время оказания стоматологических услуг
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи рядом с новыми автомобилями
Сотрудник скорой помощи рядом с новыми автомобилями. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 13 июн – РИА Новости. Семилетний ребенок умер во время оказания стоматологических услуг в Красноярске, зубы мальчику должны были лечить под медикаментозном сном, сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, трагедия произошла 12 июня. Родители вместе с ребенком приехали к детскому стоматологу в Красноярск из Большемуртинского района. Лечение зубов планировалось под седацией — "во сне".
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"После введения наркоза у ребенка стала стремительно падать сатурация. Во время проведенных реанимационных мероприятий состояние мальчика ухудшилось. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка", — говорится в сообщении.
Прокуратура проверит качество оказания медицинской помощи ребенку, а также соблюдение требований законодательства об охране здоровья при оказании стоматологических услуг детям.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". В следственном комитете региона отмечают, что мать предоставила в клинику необходимые результаты анализов сына. Анастезиолог, приняв решение, что противопоказания для данной процедуры у ребенка отсутствуют, ввел мальчику седацию.