https://ria.ru/20240613/rebenok-1952465571.html

В Красноярске семилетний ребенок умер во время стоматологических процедур

В Красноярске семилетний ребенок умер во время стоматологических процедур - РИА Новости, 13.06.2024

В Красноярске семилетний ребенок умер во время стоматологических процедур

Семилетний ребенок умер во время оказания стоматологических услуг в Красноярске, зубы мальчику должны были лечить под медикаментозном сном, сообщает... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T05:00

2024-06-13T05:00

2024-06-13T05:57

происшествия

красноярск

большемуртинский район

россия

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КРАСНОЯРСК, 13 июн – РИА Новости. Семилетний ребенок умер во время оказания стоматологических услуг в Красноярске, зубы мальчику должны были лечить под медикаментозном сном, сообщает региональная прокуратура.По данным ведомства, трагедия произошла 12 июня. Родители вместе с ребенком приехали к детскому стоматологу в Красноярск из Большемуртинского района. Лечение зубов планировалось под седацией — "во сне"."После введения наркоза у ребенка стала стремительно падать сатурация. Во время проведенных реанимационных мероприятий состояние мальчика ухудшилось. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка", — говорится в сообщении.Прокуратура проверит качество оказания медицинской помощи ребенку, а также соблюдение требований законодательства об охране здоровья при оказании стоматологических услуг детям.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". В следственном комитете региона отмечают, что мать предоставила в клинику необходимые результаты анализов сына. Анастезиолог, приняв решение, что противопоказания для данной процедуры у ребенка отсутствуют, ввел мальчику седацию.

https://ria.ru/20240611/koklyush-1952211896.html

https://ria.ru/20240321/samolechenie-1934666361.html

красноярск

большемуртинский район

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происшествия, красноярск, большемуртинский район, россия