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В Красноярске семилетний ребенок умер во время стоматологических процедур - РИА Новости, 13.06.2024
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05:00 13.06.2024 (обновлено: 05:57 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/rebenok-1952465571.html
В Красноярске семилетний ребенок умер во время стоматологических процедур
В Красноярске семилетний ребенок умер во время стоматологических процедур - РИА Новости, 13.06.2024
В Красноярске семилетний ребенок умер во время стоматологических процедур
Семилетний ребенок умер во время оказания стоматологических услуг в Красноярске, зубы мальчику должны были лечить под медикаментозном сном, сообщает... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T05:00
2024-06-13T05:57
происшествия
красноярск
большемуртинский район
россия
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КРАСНОЯРСК, 13 июн – РИА Новости. Семилетний ребенок умер во время оказания стоматологических услуг в Красноярске, зубы мальчику должны были лечить под медикаментозном сном, сообщает региональная прокуратура.По данным ведомства, трагедия произошла 12 июня. Родители вместе с ребенком приехали к детскому стоматологу в Красноярск из Большемуртинского района. Лечение зубов планировалось под седацией — "во сне"."После введения наркоза у ребенка стала стремительно падать сатурация. Во время проведенных реанимационных мероприятий состояние мальчика ухудшилось. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка", — говорится в сообщении.Прокуратура проверит качество оказания медицинской помощи ребенку, а также соблюдение требований законодательства об охране здоровья при оказании стоматологических услуг детям.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". В следственном комитете региона отмечают, что мать предоставила в клинику необходимые результаты анализов сына. Анастезиолог, приняв решение, что противопоказания для данной процедуры у ребенка отсутствуют, ввел мальчику седацию.
https://ria.ru/20240611/koklyush-1952211896.html
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красноярск
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происшествия, красноярск, большемуртинский район, россия
Происшествия, Красноярск, Большемуртинский район, Россия
В Красноярске семилетний ребенок умер во время стоматологических процедур

В Красноярске семилетний ребенок умер во время оказания стоматологических услуг

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи рядом с новыми автомобилями
Сотрудник скорой помощи рядом с новыми автомобилями - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник скорой помощи рядом с новыми автомобилями. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 13 июн – РИА Новости. Семилетний ребенок умер во время оказания стоматологических услуг в Красноярске, зубы мальчику должны были лечить под медикаментозном сном, сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, трагедия произошла 12 июня. Родители вместе с ребенком приехали к детскому стоматологу в Красноярск из Большемуртинского района. Лечение зубов планировалось под седацией — "во сне".
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"После введения наркоза у ребенка стала стремительно падать сатурация. Во время проведенных реанимационных мероприятий состояние мальчика ухудшилось. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка", — говорится в сообщении.
Прокуратура проверит качество оказания медицинской помощи ребенку, а также соблюдение требований законодательства об охране здоровья при оказании стоматологических услуг детям.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". В следственном комитете региона отмечают, что мать предоставила в клинику необходимые результаты анализов сына. Анастезиолог, приняв решение, что противопоказания для данной процедуры у ребенка отсутствуют, ввел мальчику седацию.
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