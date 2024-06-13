https://ria.ru/20240613/razgovor-1952709326.html

Путин провел разговор с и.о. президента Ирана Мохбером

Путин провел разговор с и.о. президента Ирана Мохбером - РИА Новости, 13.06.2024

Путин провел разговор с и.о. президента Ирана Мохбером

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером, собеседники выразили... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T20:06

2024-06-13T20:06

2024-06-13T20:13

политика

иран

россия

владимир путин

мохаммад мохбер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:171:2048:1323_1920x0_80_0_0_9bc45e6cd79efa8a905844e85048329a.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером, собеседники выразили заинтересованность в развитии сотрудничества стран, включая реализацию проектов в энергетике и транспорте, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером. С обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии российско-иранского сотрудничества, включая реализацию перспективных совместных проектов в сферах энергетики и транспорта", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240613/mokhber-1952709846.html

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, иран, россия, владимир путин, мохаммад мохбер