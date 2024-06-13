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Путин провел разговор с и.о. президента Ирана Мохбером - РИА Новости, 13.06.2024
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20:06 13.06.2024 (обновлено: 20:13 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/razgovor-1952709326.html
Путин провел разговор с и.о. президента Ирана Мохбером
Путин провел разговор с и.о. президента Ирана Мохбером - РИА Новости, 13.06.2024
Путин провел разговор с и.о. президента Ирана Мохбером
Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером, собеседники выразили... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T20:06
2024-06-13T20:13
политика
иран
россия
владимир путин
мохаммад мохбер
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером, собеседники выразили заинтересованность в развитии сотрудничества стран, включая реализацию проектов в энергетике и транспорте, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером. С обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии российско-иранского сотрудничества, включая реализацию перспективных совместных проектов в сферах энергетики и транспорта", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240613/mokhber-1952709846.html
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политика, иран, россия, владимир путин, мохаммад мохбер
Политика, Иран, Россия, Владимир Путин, Мохаммад Мохбер
Путин провел разговор с и.о. президента Ирана Мохбером

Путин провел телефонный разговор с и.о. президента Ирана Мохбером

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером, собеседники выразили заинтересованность в развитии сотрудничества стран, включая реализацию проектов в энергетике и транспорте, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером. С обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии российско-иранского сотрудничества, включая реализацию перспективных совместных проектов в сферах энергетики и транспорта", - говорится в сообщении.
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