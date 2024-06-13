https://ria.ru/20240613/rasizm-1952735618.html
Минюст США обвинил полицию и власти города Феникс в расизме
Минюст США обвинил полицию и власти города Феникс в расизме - РИА Новости, 13.06.2024
Минюст США обвинил полицию и власти города Феникс в расизме
Полиция города Феникс (штат Аризона - ред.) и местная администрация причастны к регулярным нарушениям конституционных прав граждан, в том числе чрезмерному... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T23:01
2024-06-13T23:01
2024-06-13T23:01
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Полиция города Феникс (штат Аризона - ред.) и местная администрация причастны к регулярным нарушениям конституционных прав граждан, в том числе чрезмерному применению силы и расизму, такие выводы проведенного расследования опубликовало в четверг министерство юстиции США. "Управление полиции города Феникс и власти города систематически совершают действия, нарушающие конституцию США и федеральные законы", - говорится в опубликованном ведомством отчете по итогам инициированного в августе 2021 года расследования. Согласно выводам юристов ведомства, полицейское управление города на регулярной основе "применяет чрезмерную и зачастую несоразмерно смертоносную силу, осуществляет наряду с городскими властями незаконные задержания, аресты и штрафы на бездомных, незаконно экспроприирует их имущество ..., дискриминирует в ходе осуществления правопорядка афро-американцев, латино-американцев и представителей коренного населения, нарушает права людей, реализующих право на самовыражение, дискриминирует, отвечая на вызовы о помощи во время кризисных ситуаций, людей с поведенческими расстройствами". Как сообщили в минюсте, расследование, которое легло в основу 126-и страничного документа, велось как на основании опросов сотрудников полиции, так и изучении сотен часов записей с их нагрудных видеокамер, изучении сведений, полученных от сотрудников городской администрации, а также населения. Выводы ведомства переданы городским властям на изучение и принятие необходимых мер для ликвидации выявленных проблем, сообщили в минюсте, выразив надежду на достижение в судебном порядке всеобъемлющего соглашения по решению выявленных проблем и независимого мониторинга его исполнения. Ранее городские представители выступали против урегулирования вопросов в суде и заявляли о том, что самостоятельно реформируют полицейскую практику и ликвидируют недочеты. Комментируя доклад минюста в четверг мэр Феникса Кэйт Каллиго сообщила, что в ближайшее время пройдет заседание городского совета для изучения выводов доклада министерства юстиции. "Я внимательно изучу их перед тем, как комментировать подробнее", - цитирует мэра газета Washington Post. Годом ранее были опубликованы выводы аналогичных расследований в отношении полицейских управлений Миннеаполиса и Луисвилла, в обоих случаях министерство юстиции обнаружило систематические проявления расизма и полицейского насилия.
https://ria.ru/20231017/ssha-1903359413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, аризона, миннеаполис
В мире, США, Аризона, Миннеаполис
Минюст США обвинил полицию и власти города Феникс в расизме
Минюст США обвинил полицию и администрацию города Феникс в насилии и расизме
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости.
Полиция города Феникс (штат Аризона - ред.) и местная администрация причастны к регулярным нарушениям конституционных прав граждан, в том числе чрезмерному применению силы и расизму, такие выводы проведенного расследования опубликовало
в четверг министерство юстиции США.
"Управление полиции города Феникс и власти города систематически совершают действия, нарушающие конституцию США и федеральные законы", - говорится в опубликованном ведомством отчете по итогам инициированного в августе 2021 года расследования.
Согласно выводам юристов ведомства, полицейское управление города на регулярной основе "применяет чрезмерную и зачастую несоразмерно смертоносную силу, осуществляет наряду с городскими властями незаконные задержания, аресты и штрафы на бездомных, незаконно экспроприирует их имущество ..., дискриминирует в ходе осуществления правопорядка афро-американцев, латино-американцев и представителей коренного населения, нарушает права людей, реализующих право на самовыражение, дискриминирует, отвечая на вызовы о помощи во время кризисных ситуаций, людей с поведенческими расстройствами".
Как сообщили в минюсте, расследование, которое легло в основу 126-и страничного документа, велось как на основании опросов сотрудников полиции, так и изучении сотен часов записей с их нагрудных видеокамер, изучении сведений, полученных от сотрудников городской администрации, а также населения. Выводы ведомства переданы городским властям на изучение и принятие необходимых мер для ликвидации выявленных проблем, сообщили в минюсте, выразив надежду на достижение в судебном порядке всеобъемлющего соглашения по решению выявленных проблем и независимого мониторинга его исполнения.
Ранее городские представители выступали против урегулирования вопросов в суде и заявляли о том, что самостоятельно реформируют полицейскую практику и ликвидируют недочеты.
Комментируя доклад минюста в четверг мэр Феникса Кэйт Каллиго сообщила, что в ближайшее время пройдет заседание городского совета для изучения выводов доклада министерства юстиции. "Я внимательно изучу их перед тем, как комментировать подробнее", - цитирует мэра газета Washington Post.
Годом ранее были опубликованы выводы аналогичных расследований в отношении полицейских управлений Миннеаполиса
и Луисвилла, в обоих случаях министерство юстиции обнаружило систематические проявления расизма и полицейского насилия.