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Минюст США обвинил полицию и власти города Феникс в расизме

Минюст США обвинил полицию и власти города Феникс в расизме - РИА Новости, 13.06.2024

Минюст США обвинил полицию и власти города Феникс в расизме

Полиция города Феникс (штат Аризона - ред.) и местная администрация причастны к регулярным нарушениям конституционных прав граждан, в том числе чрезмерному... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T23:01

2024-06-13T23:01

2024-06-13T23:01

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Полиция города Феникс (штат Аризона - ред.) и местная администрация причастны к регулярным нарушениям конституционных прав граждан, в том числе чрезмерному применению силы и расизму, такие выводы проведенного расследования опубликовало в четверг министерство юстиции США. "Управление полиции города Феникс и власти города систематически совершают действия, нарушающие конституцию США и федеральные законы", - говорится в опубликованном ведомством отчете по итогам инициированного в августе 2021 года расследования. Согласно выводам юристов ведомства, полицейское управление города на регулярной основе "применяет чрезмерную и зачастую несоразмерно смертоносную силу, осуществляет наряду с городскими властями незаконные задержания, аресты и штрафы на бездомных, незаконно экспроприирует их имущество ..., дискриминирует в ходе осуществления правопорядка афро-американцев, латино-американцев и представителей коренного населения, нарушает права людей, реализующих право на самовыражение, дискриминирует, отвечая на вызовы о помощи во время кризисных ситуаций, людей с поведенческими расстройствами". Как сообщили в минюсте, расследование, которое легло в основу 126-и страничного документа, велось как на основании опросов сотрудников полиции, так и изучении сотен часов записей с их нагрудных видеокамер, изучении сведений, полученных от сотрудников городской администрации, а также населения. Выводы ведомства переданы городским властям на изучение и принятие необходимых мер для ликвидации выявленных проблем, сообщили в минюсте, выразив надежду на достижение в судебном порядке всеобъемлющего соглашения по решению выявленных проблем и независимого мониторинга его исполнения. Ранее городские представители выступали против урегулирования вопросов в суде и заявляли о том, что самостоятельно реформируют полицейскую практику и ликвидируют недочеты. Комментируя доклад минюста в четверг мэр Феникса Кэйт Каллиго сообщила, что в ближайшее время пройдет заседание городского совета для изучения выводов доклада министерства юстиции. "Я внимательно изучу их перед тем, как комментировать подробнее", - цитирует мэра газета Washington Post. Годом ранее были опубликованы выводы аналогичных расследований в отношении полицейских управлений Миннеаполиса и Луисвилла, в обоих случаях министерство юстиции обнаружило систематические проявления расизма и полицейского насилия.

https://ria.ru/20231017/ssha-1903359413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, сша, аризона, миннеаполис