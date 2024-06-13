В Москве открыли комнаты психологической разгрузки для медперсонала
Ракова: в Москве открыли 220 комнат психологической разгрузки для медперсонала
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время посещения комнаты психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время посещения комнаты психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В столице открыли 220 комнат психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлиниках, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В Москве мы стремимся к развитию медицины и созданию условий для качественной помощи пациентам. Однако мы понимаем и важность заботы о наших медицинских работниках. Для предотвращения профессионального выгорания и снижения стресса мы внедряем специализированные комнаты психологической разгрузки в каждой поликлинике. Эти "островки спокойствия" дают возможность отдохнуть, расслабиться, заняться любимым делом или просто насладиться тишиной. На сегодняшний день такие комнаты уже оборудованы в 220 поликлиниках, открытых после капремонта, еще 180 будут оснащены по его завершению", — рассказала заммэра.
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города МосквыКомната психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
Комната психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города МосквыКомната психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
Комната психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
2 из 4
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города МосквыКомната психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
Комната психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
3 из 4
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время посещения комнаты психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время посещения комнаты психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
4 из 4
Комната психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
1 из 4
Комната психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
2 из 4
Комната психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
3 из 4
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время посещения комнаты психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
4 из 4
Как отметили в пресс-службе столичной мэрии, доступ в комнаты психологической разгрузки будет свободным. Отдохнуть и перевести дух можно до и после рабочего дня, а также во время технологических перерывов и обеда.