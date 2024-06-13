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В Москве открыли комнаты психологической разгрузки для медперсонала - РИА Новости, 13.06.2024
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14:10 13.06.2024 (обновлено: 14:17 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/rakova-1952576797.html
В Москве открыли комнаты психологической разгрузки для медперсонала
В Москве открыли комнаты психологической разгрузки для медперсонала - РИА Новости, 13.06.2024
В Москве открыли комнаты психологической разгрузки для медперсонала
В столице открыли 220 комнат психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлиниках, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:10
2024-06-13T14:17
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В столице открыли 220 комнат психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлиниках, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В Москве мы стремимся к развитию медицины и созданию условий для качественной помощи пациентам. Однако мы понимаем и важность заботы о наших медицинских работниках. Для предотвращения профессионального выгорания и снижения стресса мы внедряем специализированные комнаты психологической разгрузки в каждой поликлинике. Эти "островки спокойствия" дают возможность отдохнуть, расслабиться, заняться любимым делом или просто насладиться тишиной. На сегодняшний день такие комнаты уже оборудованы в 220 поликлиниках, открытых после капремонта, еще 180 будут оснащены по его завершению", — рассказала заммэра. Как отметили в пресс-службе столичной мэрии, доступ в комнаты психологической разгрузки будет свободным. Отдохнуть и перевести дух можно до и после рабочего дня, а также во время технологических перерывов и обеда.
https://ria.ru/20240606/rakova-1951142900.html
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общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
В Москве открыли комнаты психологической разгрузки для медперсонала

Ракова: в Москве открыли 220 комнат психологической разгрузки для медперсонала

© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время посещения комнаты психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время посещения комнаты психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время посещения комнаты психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В столице открыли 220 комнат психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлиниках, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В Москве мы стремимся к развитию медицины и созданию условий для качественной помощи пациентам. Однако мы понимаем и важность заботы о наших медицинских работниках. Для предотвращения профессионального выгорания и снижения стресса мы внедряем специализированные комнаты психологической разгрузки в каждой поликлинике. Эти "островки спокойствия" дают возможность отдохнуть, расслабиться, заняться любимым делом или просто насладиться тишиной. На сегодняшний день такие комнаты уже оборудованы в 220 поликлиниках, открытых после капремонта, еще 180 будут оснащены по его завершению", — рассказала заммэра.
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города МосквыКомната психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
Комната психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
Комната психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
1 из 4
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города МосквыКомната психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
Комната психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
Комната психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
2 из 4
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города МосквыКомната психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
Комната психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
Комната психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
3 из 4
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время посещения комнаты психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время посещения комнаты психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время посещения комнаты психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
4 из 4
Комната психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
1 из 4
Комната психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
2 из 4
Комната психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
3 из 4
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время посещения комнаты психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлинике Москвы
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
4 из 4
Как отметили в пресс-службе столичной мэрии, доступ в комнаты психологической разгрузки будет свободным. Отдохнуть и перевести дух можно до и после рабочего дня, а также во время технологических перерывов и обеда.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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ОбществоМоскваАнастасия Ракова
 
 
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