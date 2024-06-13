https://ria.ru/20240613/rakova-1952576797.html

В Москве открыли комнаты психологической разгрузки для медперсонала

В Москве открыли комнаты психологической разгрузки для медперсонала - РИА Новости, 13.06.2024

В Москве открыли комнаты психологической разгрузки для медперсонала

В столице открыли 220 комнат психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлиниках, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T14:10

2024-06-13T14:10

2024-06-13T14:17

общество

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В столице открыли 220 комнат психологической разгрузки для медицинского персонала в поликлиниках, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В Москве мы стремимся к развитию медицины и созданию условий для качественной помощи пациентам. Однако мы понимаем и важность заботы о наших медицинских работниках. Для предотвращения профессионального выгорания и снижения стресса мы внедряем специализированные комнаты психологической разгрузки в каждой поликлинике. Эти "островки спокойствия" дают возможность отдохнуть, расслабиться, заняться любимым делом или просто насладиться тишиной. На сегодняшний день такие комнаты уже оборудованы в 220 поликлиниках, открытых после капремонта, еще 180 будут оснащены по его завершению", — рассказала заммэра. Как отметили в пресс-службе столичной мэрии, доступ в комнаты психологической разгрузки будет свободным. Отдохнуть и перевести дух можно до и после рабочего дня, а также во время технологических перерывов и обеда.

https://ria.ru/20240606/rakova-1951142900.html

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, анастасия ракова