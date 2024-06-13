https://ria.ru/20240613/putin-1952720394.html
Путин поддержал идею о создании закона о защите растений
Путин поддержал идею о создании закона о защите растений - РИА Новости, 13.06.2024
Путин поддержал идею о создании закона о защите растений
Президент России Владимир Путин согласился с тем, что вопрос о создании закона о защите растений необходимо проработать. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T21:01
2024-06-13T21:01
2024-06-13T21:01
наука
россия
владимир путин
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с тем, что вопрос о создании закона о защите растений необходимо проработать. В ходе заседания Совета по науке и образованию директор Федерального научного центра биологической защиты растений Анжела Асатурова выступила с предложением внедрить закон о защите растений. "Неожиданно. Обязательно посмотрим... Хорошо, давайте", - сказал российский лидер на заседании Совета по науке и образованию.
https://ria.ru/20240613/putin-1952703238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Наука, Россия, Владимир Путин
Путин поддержал идею о создании закона о защите растений
Путин: вопрос о создании закона о защите растений необходимо проработать
ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с тем, что вопрос о создании закона о защите растений необходимо проработать.
В ходе заседания Совета по науке и образованию директор Федерального научного центра биологической защиты растений Анжела Асатурова выступила с предложением внедрить закон о защите растений.
"Неожиданно. Обязательно посмотрим... Хорошо, давайте", - сказал российский лидер на заседании Совета по науке и образованию.