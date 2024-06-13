https://ria.ru/20240613/putin-1952720394.html

Путин поддержал идею о создании закона о защите растений

Путин поддержал идею о создании закона о защите растений - РИА Новости, 13.06.2024

Путин поддержал идею о создании закона о защите растений

Президент России Владимир Путин согласился с тем, что вопрос о создании закона о защите растений необходимо проработать. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T21:01

2024-06-13T21:01

2024-06-13T21:01

наука

россия

владимир путин

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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с тем, что вопрос о создании закона о защите растений необходимо проработать. В ходе заседания Совета по науке и образованию директор Федерального научного центра биологической защиты растений Анжела Асатурова выступила с предложением внедрить закон о защите растений. "Неожиданно. Обязательно посмотрим... Хорошо, давайте", - сказал российский лидер на заседании Совета по науке и образованию.

https://ria.ru/20240613/putin-1952703238.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин