https://ria.ru/20240613/putin-1952713726.html
Путин похвалил Лихачева за желание развивать технологии
Путин похвалил Лихачева за желание развивать технологии - РИА Новости, 13.06.2024
Путин похвалил Лихачева за желание развивать технологии
Президент России Владимир Путин похвалил главу "Росатома" Алексея Лихачева за желание развивать технологии. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T20:29
2024-06-13T20:29
2024-06-13T20:55
россия
владимир путин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил главу "Росатома" Алексея Лихачева за желание развивать технологии. "Алексей Евгеньевич - молодец. Он распоряжается десятками миллиардов и считает, что этого недостаточно, в основном это государственное финансирование. Но молодец в том смысле, что это позволяет развивать действительно технологии, это правда", - сказал Путин во время заседания Совета по науке и образованию.Перед этим Путин спросил Лихачева, сколько блоков строится в России и за границей. По словам главы Росатома, их всего 46. Также глава государства спросил Лихачева, сколько средств идет на финансирование строительства АЭС "Аккуую" в Турции."Вот как пример: 25 миллиардов долларов - "Аккуую" в Турции, все за счет России, в основном - это источник, так, чтобы было понятно, это из наших суверенных фондов, и вот это все, этим распоряжается "Росатом"", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240613/putin-1952712811.html
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россия, владимир путин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин похвалил Лихачева за желание развивать технологии
Путин похвалил главу "Росатома" Лихачева за желание развивать технологии
ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил главу "Росатома" Алексея Лихачева за желание развивать технологии.
«
"Алексей Евгеньевич - молодец. Он распоряжается десятками миллиардов и считает, что этого недостаточно, в основном это государственное финансирование. Но молодец в том смысле, что это позволяет развивать действительно технологии, это правда", - сказал Путин во время заседания Совета по науке и образованию.
Перед этим Путин спросил Лихачева, сколько блоков строится в России и за границей. По словам главы Росатома, их всего 46. Также глава государства спросил Лихачева, сколько средств идет на финансирование строительства АЭС "Аккуую" в Турции.
"Вот как пример: 25 миллиардов долларов - "Аккуую" в Турции, все за счет России, в основном - это источник, так, чтобы было понятно, это из наших суверенных фондов, и вот это все, этим распоряжается "Росатом"", - сказал Путин.