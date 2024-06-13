https://ria.ru/20240613/putin-1952713726.html

Путин похвалил Лихачева за желание развивать технологии

Путин похвалил Лихачева за желание развивать технологии - РИА Новости, 13.06.2024

Путин похвалил Лихачева за желание развивать технологии

Президент России Владимир Путин похвалил главу "Росатома" Алексея Лихачева за желание развивать технологии. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T20:29

2024-06-13T20:29

2024-06-13T20:55

россия

владимир путин

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил главу "Росатома" Алексея Лихачева за желание развивать технологии. "Алексей Евгеньевич - молодец. Он распоряжается десятками миллиардов и считает, что этого недостаточно, в основном это государственное финансирование. Но молодец в том смысле, что это позволяет развивать действительно технологии, это правда", - сказал Путин во время заседания Совета по науке и образованию.Перед этим Путин спросил Лихачева, сколько блоков строится в России и за границей. По словам главы Росатома, их всего 46. Также глава государства спросил Лихачева, сколько средств идет на финансирование строительства АЭС "Аккуую" в Турции."Вот как пример: 25 миллиардов долларов - "Аккуую" в Турции, все за счет России, в основном - это источник, так, чтобы было понятно, это из наших суверенных фондов, и вот это все, этим распоряжается "Росатом"", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240613/putin-1952712811.html

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россия, владимир путин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"