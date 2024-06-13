Рейтинг@Mail.ru
Путин и и.о. президента Ирана затронули вопросы взаимодействия - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/putin-1952710875.html
Путин и и.о. президента Ирана затронули вопросы взаимодействия
Путин и и.о. президента Ирана затронули вопросы взаимодействия - РИА Новости, 13.06.2024
Путин и и.о. президента Ирана затронули вопросы взаимодействия
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Ирана, они затронули вопросы взаимодействия на... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T20:16
2024-06-13T20:16
россия
иран
владимир путин
мохаммад мохбер
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935317059_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_e69b3ccab835ad458ab3443285482b6e.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Ирана, они затронули вопросы взаимодействия на международной арене, в том числе в связи с председательством РФ в БРИКС, сообщила пресс-служба Кремля. "По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером... Затронуты также отдельные вопросы взаимодействия на международной арене, в том числе в связи с российским председательством в объединении БРИКС, полноправным членом которого Исламская Республика Иран стала с 1 января этого года", - говорится в сообщении. Кроме того, Путин поздравил всех мусульман Ирана с приближающимся праздником Курбан-байрам.
https://ria.ru/20240613/mehr-1952528258.html
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935317059_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_524fc1fe3f586f6fd2ec4048bb9ad5e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иран, владимир путин, мохаммад мохбер, брикс
Россия, Иран, Владимир Путин, Мохаммад Мохбер, БРИКС
Путин и и.о. президента Ирана затронули вопросы взаимодействия

Путин и и.о. президента Ирана Мохбер затронули вопросы взаимодействия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Ирана, они затронули вопросы взаимодействия на международной арене, в том числе в связи с председательством РФ в БРИКС, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером... Затронуты также отдельные вопросы взаимодействия на международной арене, в том числе в связи с российским председательством в объединении БРИКС, полноправным членом которого Исламская Республика Иран стала с 1 января этого года", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин поздравил всех мусульман Ирана с приближающимся праздником Курбан-байрам.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Иран принял меры на ядерных объектах из-за резолюции МАГАТЭ, пишут СМИ
Вчера, 11:47
 
РоссияИранВладимир ПутинМохаммад МохберБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала