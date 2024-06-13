https://ria.ru/20240613/putin-1952710875.html

Путин и и.о. президента Ирана затронули вопросы взаимодействия

Путин и и.о. президента Ирана затронули вопросы взаимодействия - РИА Новости, 13.06.2024

Путин и и.о. президента Ирана затронули вопросы взаимодействия

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Ирана, они затронули вопросы взаимодействия на... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T20:16

2024-06-13T20:16

2024-06-13T20:16

россия

иран

владимир путин

мохаммад мохбер

брикс

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Ирана, они затронули вопросы взаимодействия на международной арене, в том числе в связи с председательством РФ в БРИКС, сообщила пресс-служба Кремля. "По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером... Затронуты также отдельные вопросы взаимодействия на международной арене, в том числе в связи с российским председательством в объединении БРИКС, полноправным членом которого Исламская Республика Иран стала с 1 января этого года", - говорится в сообщении. Кроме того, Путин поздравил всех мусульман Ирана с приближающимся праздником Курбан-байрам.

https://ria.ru/20240613/mehr-1952528258.html

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россия, иран, владимир путин, мохаммад мохбер, брикс