https://ria.ru/20240613/putin-1952710875.html
Путин и и.о. президента Ирана затронули вопросы взаимодействия
Путин и и.о. президента Ирана затронули вопросы взаимодействия - РИА Новости, 13.06.2024
Путин и и.о. президента Ирана затронули вопросы взаимодействия
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Ирана, они затронули вопросы взаимодействия на... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T20:16
2024-06-13T20:16
2024-06-13T20:16
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иран
владимир путин
мохаммад мохбер
брикс
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Ирана, они затронули вопросы взаимодействия на международной арене, в том числе в связи с председательством РФ в БРИКС, сообщила пресс-служба Кремля. "По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером... Затронуты также отдельные вопросы взаимодействия на международной арене, в том числе в связи с российским председательством в объединении БРИКС, полноправным членом которого Исламская Республика Иран стала с 1 января этого года", - говорится в сообщении. Кроме того, Путин поздравил всех мусульман Ирана с приближающимся праздником Курбан-байрам.
https://ria.ru/20240613/mehr-1952528258.html
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россия, иран, владимир путин, мохаммад мохбер, брикс
Россия, Иран, Владимир Путин, Мохаммад Мохбер, БРИКС
Путин и и.о. президента Ирана затронули вопросы взаимодействия
Путин и и.о. президента Ирана Мохбер затронули вопросы взаимодействия