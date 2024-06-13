https://ria.ru/20240613/putin-1952710093.html

Путин запретил использование западных сервисов по информбезопасности

Путин запретил использование западных сервисов по информбезопасности - РИА Новости, 13.06.2024

Путин запретил использование западных сервисов по информбезопасности

Президент РФ Владимир Путин запретил пользоваться услугами и работами компаний по информационной безопасности из недружественных стран, соответствующий указ... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T20:12

2024-06-13T20:12

2024-06-13T20:12

россия

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин запретил пользоваться услугами и работами компаний по информационной безопасности из недружественных стран, соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов. "Пункт 6 дополнить словами: ", а также пользоваться сервисами (работами, услугами) по обеспечению информационной безопасности, предоставляемыми (выполняемыми, оказываемыми) этими организациями", - сказано в указе. В предыдущей версии указа от 1 мая 2022 года сообщалось, что с 1 января 2025 года российским организациям запрещалось использовать средства защиты информации, которые были произведены компаниями из недружественных стран.

https://ria.ru/20240605/putin-1950777097.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, технологии