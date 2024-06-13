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Путин запретил использование западных сервисов по информбезопасности - РИА Новости, 13.06.2024
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20:12 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/putin-1952710093.html
Путин запретил использование западных сервисов по информбезопасности
Путин запретил использование западных сервисов по информбезопасности - РИА Новости, 13.06.2024
Путин запретил использование западных сервисов по информбезопасности
Президент РФ Владимир Путин запретил пользоваться услугами и работами компаний по информационной безопасности из недружественных стран, соответствующий указ... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T20:12
2024-06-13T20:12
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин запретил пользоваться услугами и работами компаний по информационной безопасности из недружественных стран, соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов. "Пункт 6 дополнить словами: ", а также пользоваться сервисами (работами, услугами) по обеспечению информационной безопасности, предоставляемыми (выполняемыми, оказываемыми) этими организациями", - сказано в указе. В предыдущей версии указа от 1 мая 2022 года сообщалось, что с 1 января 2025 года российским организациям запрещалось использовать средства защиты информации, которые были произведены компаниями из недружественных стран.
https://ria.ru/20240605/putin-1950777097.html
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россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин запретил использование западных сервисов по информбезопасности

Путин запретил использовать услуги информбезопасности из недружественных стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин запретил пользоваться услугами и работами компаний по информационной безопасности из недружественных стран, соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
«
"Пункт 6 дополнить словами: ", а также пользоваться сервисами (работами, услугами) по обеспечению информационной безопасности, предоставляемыми (выполняемыми, оказываемыми) этими организациями", - сказано в указе.
В предыдущей версии указа от 1 мая 2022 года сообщалось, что с 1 января 2025 года российским организациям запрещалось использовать средства защиты информации, которые были произведены компаниями из недружественных стран.
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