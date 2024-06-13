Путин запретил использование западных сервисов по информбезопасности
Путин запретил использовать услуги информбезопасности из недружественных стран
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин запретил пользоваться услугами и работами компаний по информационной безопасности из недружественных стран, соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
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"Пункт 6 дополнить словами: ", а также пользоваться сервисами (работами, услугами) по обеспечению информационной безопасности, предоставляемыми (выполняемыми, оказываемыми) этими организациями", - сказано в указе.
В предыдущей версии указа от 1 мая 2022 года сообщалось, что с 1 января 2025 года российским организациям запрещалось использовать средства защиты информации, которые были произведены компаниями из недружественных стран.