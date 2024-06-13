https://ria.ru/20240613/putin-1952705306.html
В мире много стран, которые хотят работать с Россией, заявил Путин
В мире много стран, которые хотят работать с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2024
В мире много стран, которые хотят работать с Россией, заявил Путин
Тех стран, кто хочет работать с Россией, много в мире, если не большинство, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:51
2024-06-13T19:51
2024-06-13T19:51
наука
россия
владимир путин
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952657516_0:163:3351:2048_1920x0_80_0_0_18e3e11a4e8ff29a57e821f613aad843.jpg
ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Тех стран, кто хочет работать с Россией, много в мире, если не большинство, заявил президент РФ Владимир Путин. "Фундаментальные поисковые исследования в России должны вестись не менее широким фронтом, причем не только в интересах нашей страны, но и мировой науки, с опорой на спектр возможностей отечественной научной инфраструктуры и обязательно, как уже говорил в начале, при тесном международном сотрудничестве с теми, кто к этому готов, с теми, кто хочет с нами работать, а таких не просто не мало, таких в мире много, если не большинство", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.
https://ria.ru/20240613/uchenye-1952667511.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952657516_558:0:3289:2048_1920x0_80_0_0_8cacc586de651b39d2400d3dd4cd4cbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, наука
Наука, Россия, Владимир Путин, Наука
В мире много стран, которые хотят работать с Россией, заявил Путин
Путин: тех стран, которые хотят работать с Россией, много, если не большинство
ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Тех стран, кто хочет работать с Россией, много в мире, если не большинство, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Фундаментальные поисковые исследования в России должны вестись не менее широким фронтом, причем не только в интересах нашей страны, но и мировой науки, с опорой на спектр возможностей отечественной научной инфраструктуры и обязательно, как уже говорил в начале, при тесном международном сотрудничестве с теми, кто к этому готов, с теми, кто хочет с нами работать, а таких не просто не мало, таких в мире много, если не большинство", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.