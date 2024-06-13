https://ria.ru/20240613/putin-1952705306.html

В мире много стран, которые хотят работать с Россией, заявил Путин

В мире много стран, которые хотят работать с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2024

В мире много стран, которые хотят работать с Россией, заявил Путин

Тех стран, кто хочет работать с Россией, много в мире, если не большинство, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T19:51

2024-06-13T19:51

2024-06-13T19:51

наука

россия

владимир путин

наука

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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Тех стран, кто хочет работать с Россией, много в мире, если не большинство, заявил президент РФ Владимир Путин. "Фундаментальные поисковые исследования в России должны вестись не менее широким фронтом, причем не только в интересах нашей страны, но и мировой науки, с опорой на спектр возможностей отечественной научной инфраструктуры и обязательно, как уже говорил в начале, при тесном международном сотрудничестве с теми, кто к этому готов, с теми, кто хочет с нами работать, а таких не просто не мало, таких в мире много, если не большинство", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.

https://ria.ru/20240613/uchenye-1952667511.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, наука