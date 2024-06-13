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В мире много стран, которые хотят работать с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2024
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Наука
 
19:51 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/putin-1952705306.html
В мире много стран, которые хотят работать с Россией, заявил Путин
В мире много стран, которые хотят работать с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2024
В мире много стран, которые хотят работать с Россией, заявил Путин
Тех стран, кто хочет работать с Россией, много в мире, если не большинство, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:51
2024-06-13T19:51
наука
россия
владимир путин
наука
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Тех стран, кто хочет работать с Россией, много в мире, если не большинство, заявил президент РФ Владимир Путин. "Фундаментальные поисковые исследования в России должны вестись не менее широким фронтом, причем не только в интересах нашей страны, но и мировой науки, с опорой на спектр возможностей отечественной научной инфраструктуры и обязательно, как уже говорил в начале, при тесном международном сотрудничестве с теми, кто к этому готов, с теми, кто хочет с нами работать, а таких не просто не мало, таких в мире много, если не большинство", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.
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россия, владимир путин, наука
Наука, Россия, Владимир Путин, Наука
В мире много стран, которые хотят работать с Россией, заявил Путин

Путин: тех стран, которые хотят работать с Россией, много, если не большинство

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Читать ria.ru в
ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Тех стран, кто хочет работать с Россией, много в мире, если не большинство, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Фундаментальные поисковые исследования в России должны вестись не менее широким фронтом, причем не только в интересах нашей страны, но и мировой науки, с опорой на спектр возможностей отечественной научной инфраструктуры и обязательно, как уже говорил в начале, при тесном международном сотрудничестве с теми, кто к этому готов, с теми, кто хочет с нами работать, а таких не просто не мало, таких в мире много, если не большинство", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Путин выступил за привлечение российских ученых из зарубежных центров
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