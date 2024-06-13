https://ria.ru/20240613/putin-1952704355.html

Путин рассказал о работе ученых в рамках нацпроектов

Путин рассказал о работе ученых в рамках нацпроектов - РИА Новости, 13.06.2024

Путин рассказал о работе ученых в рамках нацпроектов

Работа ученых в рамках технологических национальных проектов впервые будет подчинена получению конкретных результатов, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T19:48

2024-06-13T19:48

2024-06-13T19:48

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949872312_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_49dc38195e942689021af5384a138955.jpg

ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Работа ученых в рамках технологических национальных проектов впервые будет подчинена получению конкретных результатов, сообщил президент России Владимир Путин. "Недавно с коллегами из правительства, губернаторами говорили о том, что мы все сегодня должны работать по-особому, в особом боевом режиме. Надеюсь, что и по этому направлению работа будет выстраиваться именно так. Это в полной мере касается науки, поэтому в рамках технологических нацпроектов мы впервые в современной истории максимально плотно интегрируем, подчиняем работу ученых достижению национальных целей развития", - сказал Путин во время заседания Совета по науке и образованию.

https://ria.ru/20240613/zasedanie-1952581892.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин