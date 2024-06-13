https://ria.ru/20240613/putin-1952704355.html
Путин рассказал о работе ученых в рамках нацпроектов
Путин рассказал о работе ученых в рамках нацпроектов - РИА Новости, 13.06.2024
Путин рассказал о работе ученых в рамках нацпроектов
Работа ученых в рамках технологических национальных проектов впервые будет подчинена получению конкретных результатов, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:48
2024-06-13T19:48
2024-06-13T19:48
россия
владимир путин
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Работа ученых в рамках технологических национальных проектов впервые будет подчинена получению конкретных результатов, сообщил президент России Владимир Путин. "Недавно с коллегами из правительства, губернаторами говорили о том, что мы все сегодня должны работать по-особому, в особом боевом режиме. Надеюсь, что и по этому направлению работа будет выстраиваться именно так. Это в полной мере касается науки, поэтому в рамках технологических нацпроектов мы впервые в современной истории максимально плотно интегрируем, подчиняем работу ученых достижению национальных целей развития", - сказал Путин во время заседания Совета по науке и образованию.
https://ria.ru/20240613/zasedanie-1952581892.html
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россия, владимир путин
Путин рассказал о работе ученых в рамках нацпроектов
Путин: работа ученых впервые будет подчинена получению конкретных результатов