https://ria.ru/20240613/putin-1952704072.html
Путин призвал ученых работать в боевом режиме
Путин призвал ученых работать в боевом режиме - РИА Новости, 13.06.2024
Путин призвал ученых работать в боевом режиме
Президент РФ Владимир Путин призвал ученых работать в особом, боевом режиме. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:46
2024-06-13T19:46
2024-06-13T19:51
наука
россия
владимир путин
наука
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал ученых работать в особом, боевом режиме. "Мы все сегодня должны работать в особом, боевом режиме. Надеюсь, что и по этому направлению (научному - ред.) работа будет выстраиваться именно так", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.
https://ria.ru/20240613/putin-1952701967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, наука
Наука, Россия, Владимир Путин, Наука
Путин призвал ученых работать в боевом режиме
Путин: сегодня все, в том числе ученые, должны работать в особом, боевом режиме