https://ria.ru/20240613/putin-1952704072.html

Путин призвал ученых работать в боевом режиме

Путин призвал ученых работать в боевом режиме - РИА Новости, 13.06.2024

Путин призвал ученых работать в боевом режиме

Президент РФ Владимир Путин призвал ученых работать в особом, боевом режиме. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T19:46

2024-06-13T19:46

2024-06-13T19:51

наука

россия

владимир путин

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952653636_0:330:3055:2048_1920x0_80_0_0_9d7e38d42339b7682149378b53454e0e.jpg

ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал ученых работать в особом, боевом режиме. "Мы все сегодня должны работать в особом, боевом режиме. Надеюсь, что и по этому направлению (научному - ред.) работа будет выстраиваться именно так", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.

https://ria.ru/20240613/putin-1952701967.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, наука