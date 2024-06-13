https://ria.ru/20240613/putin-1952703779.html
Путин рассказал о преимуществах расширения программы мегагрантов
Путин рассказал о преимуществах расширения программы мегагрантов - РИА Новости, 13.06.2024
Путин рассказал о преимуществах расширения программы мегагрантов
Программа мегагрантов будет существенно расширена, увеличится её финансирование, в ней появятся новые направления, а также будут предложены механизмы... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:45
2024-06-13T19:45
2024-06-13T19:54
россия
владимир путин
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Программа мегагрантов будет существенно расширена, увеличится её финансирование, в ней появятся новые направления, а также будут предложены механизмы распределения грантов с помощью российского научного фонда. Расширение программы мегагрантов позволит привлечь в РФ хороших зарубежных специалистов и поддержать российских ученых, заявил президент России Владимир Путин. "Будет существенно расширена программа мегагрантов, увеличено её финансирование, включены новые направления, а также предложены более эффективные механизмы распределения грантов с помощью российского научного фонда. Эти меры позволят поддержать новые крупные научные проекты, привлечь на работу в Россию хороших, ведущих специалистов", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованиюТакие меры позволят поддержать новые крупные научные проекты, привлечь на работу в России хороших научных специалистов из разных стран мира, добавил президент России.
https://ria.ru/20240613/uchenye-1952667511.html
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россия, владимир путин
Путин рассказал о преимуществах расширения программы мегагрантов
Путин: расширение программы мегагрантов позволит привлечь зарубежных ученых
ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Программа мегагрантов будет существенно расширена, увеличится её финансирование, в ней появятся новые направления, а также будут предложены механизмы распределения грантов с помощью российского научного фонда. Расширение программы мегагрантов позволит привлечь в РФ хороших зарубежных специалистов и поддержать российских ученых, заявил президент России Владимир Путин.
"Будет существенно расширена программа мегагрантов, увеличено её финансирование, включены новые направления, а также предложены более эффективные механизмы распределения грантов с помощью российского научного фонда. Эти меры позволят поддержать новые крупные научные проекты, привлечь на работу в Россию хороших, ведущих специалистов", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию
Такие меры позволят поддержать новые крупные научные проекты, привлечь на работу в России хороших научных специалистов из разных стран мира, добавил президент России.