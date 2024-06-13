https://ria.ru/20240613/putin-1952701967.html
Путин считает вклад каждого ученого востребованным
Путин считает вклад каждого ученого востребованным - РИА Новости, 13.06.2024
Путин считает вклад каждого ученого востребованным
Вклад каждого учёного в развитие науки востребован в условиях санкций и технологической конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:41
2024-06-13T19:41
2024-06-13T19:41
россия
владимир путин
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Вклад каждого учёного в развитие науки востребован в условиях санкций и технологической конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию. "В условиях санкций, растущей технологической конкуренции востребован вклад в общее дело каждого научного института, каждого научно-исследовательского коллектива, каждого академика, профессора, научного сотрудника, аспиранта", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240613/uchenye-1952701533.html
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россия, владимир путин
Путин считает вклад каждого ученого востребованным
Путин: в условиях санкций и конкуренции востребован вклад каждого ученого
ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Вклад каждого учёного в развитие науки востребован в условиях санкций и технологической конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию.
"В условиях санкций, растущей технологической конкуренции востребован вклад в общее дело каждого научного института, каждого научно-исследовательского коллектива, каждого академика, профессора, научного сотрудника, аспиранта", - сказал Путин.