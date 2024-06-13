https://ria.ru/20240613/putin-1952701253.html
Путин призвал обозначить жесткие сроки реализации нацпроектов
Путин призвал обозначить жесткие сроки реализации нацпроектов - РИА Новости, 13.06.2024
Путин призвал обозначить жесткие сроки реализации нацпроектов
Президент России Владимир Путин заявил, что при формировании технологических нацпроектов надо обозначить четкие требования к конечным результатам, а также... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:38
2024-06-13T19:38
2024-06-13T19:38
россия
владимир путин
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что при формировании технологических нацпроектов надо обозначить четкие требования к конечным результатам, а также предусмотреть жесткие сроки реализации. "Уже сейчас при формировании технологических нацпроектов нужно обозначить четкие требования к их конечным результатам, а это конкретные продукты, услуги, создаваемые на основе важнейших наукоемких технологий и здесь критически важно предусмотреть объективные нормы при этом жесткие сроки реализации таких решений от формирования научного задела до тестирования, обкатки технологий и передачи ее в серийное производство", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию
https://ria.ru/20240613/putin-1952700237.html
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россия, владимир путин
Путин призвал обозначить жесткие сроки реализации нацпроектов
Путин: при создании нацпроектов надо обозначить четкие требования к результатам